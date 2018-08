Вчені запевняють: на Місяці точно є вода

Копирайт изображения NASA

Вчені заявили про наявність остаточних доказів того, що на поверхні Місяця є вода у вигляді льоду.

Лід є як на північному, так і на південному полюсах.

Це стало відомо завдяки космічному апарату Chandrayaan-1, який досліджував Місяць у період з 2008 по 2009 роки.

Деталі дослідження опублікували в журналі PNAS Національної академії наук США (Proceedings of the National Academy of Sciences).

За даними вчених, розподіл льодових родовищ на Місяці є нечітким.

На південному полюсі більша частина льоду зосереджена в кратерах. На північному полюсі його значно більше і він більш розріджений.

Інструмент Moon Mineralogy Mapper (M3) на борту Chandrayaan визначив три особливі характеристики льоду на поверхні Місяця.

Він не тільки зафіксував відбиваючі властивості, які можна очікувати від льоду, але й зміг виміряти властивість молекул поглинати інфрачервоне світло. Це означає, що він може розрізняти воду в рідкому, твердому та пароподібному стані.

Копирайт изображения JAXA/NHK

Температура на Місяці може підніматися до 100 градусів вдень, що не є кращими умовами для поверхневого льоду.

Але на місячних полюсах є місця, які ніколи не бачать денного світла.

Вчені підрахували, що температура в постійно затінених кратерах на полюсі Місяця тримається на рівні -157 градусів. Через це лід може залишатися стабільним протягом тривалого періоду часу.

Результат підтверджує попередні виявлення поверхневого льоду на південному полюсі Місяця.

Якщо там достатньо льоду, то вода може бути доступним ресурсом для учасників майбутніх місій на Місяць.

Адже його можна потенційно перетворити в питну воду для тих, хто перебуватиме на місячній базі.

