Екс-адвокат Трампа уклав угоду зі слідством. Що він знає?

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Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен уклав угоду зі слідством, стверджують численні джерела американських видань.

Вдень у вівторок, 21 серпня, Коена очікують в суді, де він може оголосити про укладення угоди.

Її умови поки не називають.

Майкл Коен - фігурант розслідування про виплату порнозірці Стормі Деніелс грошей. Вона стверджує, що їх заплатили за мовчання щодо сексуального зв'язку з Дональдом Трампом понад 10 років тому.

Коен раніше вже визнавав, що платив Деніелс на прохання Трампа.

Рішення Майкла Коена ще не означає, що він буде свідчити проти Трампа. Можливо, він погодився визнати провину за одним із ще не пред'явлених звинувачень, щоб уникнути тривалого судового процесу.

Справа Коена

У квітні 2018 року агенти ФБР провели обшуки в будинку та офісі Коена в рамках розслідування його можливих правопорушень у фінансовій сфері.

У чому конкретно запідозрили Коена, досі офіційно не відомо. В рамках обшуків слідство отримало документи про його діяльність в передвиборному штабі Трампа, а також про платежі за мовчання в інтересах Трампа.

За даними New York Times, одне з обвинувачень на адресу Коена стосується фінансових махінацій на суму в 20 млн доларів. За даними газети, він міг приховати справжні відомості про своє майно заради отримання позик на цю суму для розвитку бізнесу у сфері таксі, з яким пов'язана його сім'я.

Коен та Трамп працюють разом понад 10 років. Юриста називали особистим адвокатом мільярдера, який за його дорученням залагоджував різні конфлікти, а також виконував прохання свого начальника.

У 2017 році Коен говорив, що захистив би Трампа від кулі, але в недавній розмові з ABC сказав, що ставить свою сім'ю та країну вище свого боса.

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