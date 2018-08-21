Серед врятованих після повені на Півдні Італії - 8-річна дівчинка

Копирайт изображения EPA Image caption Рятівник дівчинки сказав ЗМІ, що "ніколи не забуде її очі"

Рятувальникам вдалося знайти 23 людей, які вижили після сильної зливи і повені у національному парку Полліно у Калабрії. Серед них - 8-річна дівчинка.

Раніше повідомляли, що через сильну зливу і раптову повінь у південній Італії загинули щонайменше 10 туристів, які відвідували національний парк.

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Рятувальники не припиняли пошуки навіть вночі. Поранених гелікоптерами доправляли до лікарень.

Як повідомляють, у врятованої дівчинки шок і переохолодження. Її знайшли поруч із мертвим тілом.

Представники рятувальної команди вважають, що "майже напевне" батьки дитини - серед жертв катастрофи.

Що сталося?

Свідки кажуть, що сильна злива спричинила швидкий приплив води в ущелині Роганелло у національному парку Поліно. Велика маса води разом із камінням і ґрунтом швидко заповнила ущелину, де на той час перебували десятки туристів.

Одних потік потягнув за собою, іншим вдалося врятуватися на височині.

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Карло Танзі, керівник цивільної оборони Калабрії, розповів, що тих, хто потрапив у воду, потік проніс на відстань у три кілометри.

"Ущелина Роганелло є дуже вузькою і високою, - до одного кілометра. Тому вона заповнилася водою дуже швидко."

Що відомо про жертв?

Ті, хто вижив у катастрофі, а також жертви брали участь у двох окремих турах ущелиною Роганелло.

Попередні повідомлення про 11 загиблих пізніше уточнили - відбулося "дублювання повідомлення" про одну із жертв.

Офіційне упізнання жертв ще не відбувалося, проте італійські ЗМІ пишуть про шістьох жінок і чотирьох чоловіків.

Міністр довкілля Італії Серджіо Коста заявив, що рятувальники "на 99,9%" упевнені, що вони знайшли усіх постраждалих.

Він також повідомив, що серед поранених туристів є голландці.

Трьох людей, яких раніше вважали пропалими без вісті, знайшли у вівторок. Проте рятувальники продовжують пошуки, адже достеменно невідомо, хто ще міг бути в ущелині під час зливи.

П'єрфранческо Демеліто із Державної агенції цивільного захисту заявив, що деякі тіла були знайдені дуже далеко від місця, де їх підхопила хвиля води.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ущелина Роганелло у національному парку Полліно приваблює багато туристів

Катастрофа сталася лише через кілька днів, як почалися похорони жертв іншої катастрофи в Італії, де на Півночі країни, у Генуї, після сильної зливи зруйнувався міст.

Міністр довкілля Серджіо Коста заявив, що країна "втомилася від оплакування жертв".

Те, що сталося, є результатом недбалості, необережності і нерозуміння ризиків. Ми маємо справу із серйозною проблемою, і повинні розібратися у ній докорінно", - заявив урядовець.

Прогноз погоди і попередження були відомі туристам, проте, як пишуть італійські ЗМІ, деякі туристи могли вирушити на прогулянку без відповідного одягу та спорядження.