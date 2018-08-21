Актриса, що звинуватила Вайнштейна, в центрі секс-скандалу

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Італійську актрису Азію Ардженто - одну з лідерів руху #MeToo, яка звинуватила продюсера Гарві Вайнштейна в зґвалтуванні - запідозрили в тому, що вона розбещувала неповнолітнього.

Сама актриса стверджує, що нічого подібного не було.

Восени 2017 року Ардженто звинуватила Вайнштейна у зґвалтуванні, після чого поліція дала хід кримінальній справі проти знаменитого кінопродюсера.

Газета New York Times повідомляє про наявність офіційних документів, які свідчать про те, що кілька років тому актриса заплатила 380 тис. доларів своєму колишньому партнеру по фільму.

Гроші виплатила за мовчання щодо розбещення 17-річного Джиммі Беннетта в номері готелю Каліфорнії, що імовірно відбувалося у 2013 році.

Вік сексуальної згоди у Каліфорнії - 18 років, актор був молодший. Азії Ардженто тоді було 37 років.

Адвокат актриси відмовився коментувати ВВС ці звинувачення.

Джиммі Беннетт, який виступив з обвинуваченням на адресу Ардженто, заявив, що ця близькість травмувала його і поставила під загрозу його психічне здоров'я та кар'єру, пише The New York Times.

В документах, що є у розпорядженні редакції New York Times, адвокат актриси заявляє, що гроші виплатили Беннетту як матеріальну допомогу, і що в дійсності це його клієнтка стала жертвою сексуального домагання, а не навпаки.

В заяві, опублікованій журналом Vanity Fair, адвокат Беннета говорить про те, що його клієнт не буде коментувати справу, але готує офіційну відповідь.

А от адвокат Гарві Вайнштейна вже заявив про "приголомшливе лицемірство, яке показала Азія Ардженто".

Наступного дня після публікації New York Times газета Guardian опублікувала офіційну відповідь актриси на ці звинувачення. В ній мова йде про те, що гроші Беннетту перерахував шеф-кухар Ентоні Бурден (він помер у червні 2018 року) після того, як актор став вимагати від Ардженто гроші. За її словами, мав фінансові труднощі, і Бурден вирішив йому заплатити, щоб уникнути скандалу.

За словами актриси, він почав вимагати гроші тільки після того, як вона розповіла про домагання з боку Гарві Вайнштейна.

#MeToo

У 2017 році цілий ряд голлівудських кінозірок, включаючи Гвінет Пелтроу та Анджеліну Джолі, заявили про сексуальні домагання з боку оскароносного продюсера. Серед них була і Азія Ардженто, яка заявила, що Вайнштейн зґвалтував її в готелі у Каннах в 1997 році.

Скандал в Голлівуді призвів до звільнення Вайнштейна із заснованої ним же та його братом компанії Weinstein Company.

У травні 2018 року Вайнштейну пред'явили офіційні звинувачення в зґвалтуванні та сексуальних домаганнях. Поліція Нью-Йорка його заарештувала, а потім випустила під заставу в 1 млн доларів.

В очікуванні суду Вайнштейн знаходиться під підпискою про невиїзд та носить на нозі електронний браслет.

Скандал за участю Вайнштейна спровокував суспільну дискусію про сексуальні домагання в шоу-бізнесі, а також флешмоб, який отримав назву #MeToo, в рамках якого жінки по всьому світу розповідали про пережите насильство.

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