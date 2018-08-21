Манафорта визнали винним у податкових шахрайствах

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Екс-главу передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта визнали винним у п'яти обвинуваченнях щодо податкового шахрайства.

Також його визнали винним за одним пунктом щодо приховування іноземних банківських рахунків та за двома, які стосуються банківських махінацій.

Присяжні винеси рішення щодо восьми з 18 обвинувачень і суддя про це оголосив у вівторок.

Вердикт оголосили на четвертий день після того, як суді пішли радитись.

Екс-голову передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей і незареєстрованій роботі лобістом від імені України.

Восени 2017 року його взяли під домашній арешт, проте в червні 2018 року відправили за ґрати за порушення умов перебування під домашнім арештом.

Наступний судовий процес над Манафортом за звинуваченням у відмиванні грошей і незаконному лобіюванні повинен початися у вересні.

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