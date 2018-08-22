Екс-адвокат Трампа визнав, що порушував закон за його вказівкою

Копирайт изображения Getty Images Image caption Екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен визнав, що порушував закон за вказівкою свого клієнта, коли платив порнозірці за мовчання

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен визнав себе винним в порушенні банківських, податкових та фінансових законів, а також законів про вибори.

Він зазначив, що порушив закони про фінансування передвиборчої кампанії за наказом "кандидата" та мав за "головну мету вплив на вибори".

51-річний чоловік визнав провину за вісьмома пунктами звинувачень.

Пан Трамп проігнорував питання журналістів про справу Коена, коли прибув у вівторок увечері до Західної Вірджинії. Білий дім також відмовився коментувати справу.

Як Коен визнав відповідальність Трампа

У суді Майкл Коен, який раніше пішов на угоду зі слідством, визнав провину по п'ятьох пунктах звинувачень щодо ухиляння від сплати податків.

Як зазначив заступник прокурора південного округу Нью-Йорка Роберт Хузамі, протягом останніх п'яти років Майкл Коен не повідомив про прибутки від оператора таксі в розмірі 1,3 млн доларів, 100 тисяч доларів за надання брокерських послуг та 200 тисяч доларів за надання консультацій з нерухомості.

Проте найбільша увага була прикута до звинувачень, які кидають тінь на президента США Дональда Трампа.

Коен заявив під присягою, що платив за мовчання за вказівкою свого клієнта.

Йдеться про виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс, яка стверджує про сексуальний зв'язок з Дональдом Трампом понад 10 років тому. Президент США стверджував, що нічого не знав про 130 тисяч доларів, які його адвокат заплатив порнозірці перед виборами 2016 року.

В документах суду Стормі Деніелс проходить як "Жінка №2" або "акторка фільмів для дорослих". "Жінкою №1" в справі називають модель Playboy Карен Макдугал, яка також заявила про стосунки з Трампом і намагання його юристів заплати їй за права на книгу, присвячену цій історії.

Таємні платежі за мовчання можуть розглядатися як порушення законів про фінансування передвиборчої кампанії в США.

Як зазначає кореспондент ВВС Нік Брайант, який був присутній на судовому засіданні, пан Коен визнав, що свідомо порушив закони про фінансування кампанії, і зробив це в координації з кандидатом та за вказівкою клієнта.

"Хоча він не згадав про його ім'я чи про тих жінок, про яких йде мова, кандидат, звичайно ж, його колишній бос, пан Трамп", - зазначає Нік Брайант.

Адвокат Майкла Коена Ленні Девіс наголосив після судового засідання, що його клієнт поставив відданість власній родині та країні вище за відданість інтересам колишнього клієнта.

"Сьогодні він встав і засвідчив під присягою, що Дональд Трамп наказав йому вчинити злочин, здійснивши виплати двом жінкам з головною метою впливу на вибори. Якщо ці виплати були злочином для Майкла Коена, то чому б їм не бути злочином для Дональда Трампа?", - зазначив він.

Проте Руді Джуліані, екс-мер Нью-Йорка та адвокат пана Трампа, заявив журналістам: "Немає жодних тверджень про будь-які протиправні дії президента у звинуваченнях уряду проти пана Коена. Зрозуміло, що, як зауважив прокурор, дії пана Коена відображають тенденцію брехні та нечесної поведінки протягом значного періоду часу".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп проігнорував запитання щодо справи Майкла Коена під час останньої зустрічі з журналістами

Що буде далі?

Як повідомляє кореспондент Російської служби Бі-бі-сі у Вашингтоні Наталка Пісня, угода Майкла Коена зі слідством ще не означає обіцянок співпраці зі слідчими щодо інших людей.

Але колишній адвокат Трампа може бути позбавлений свободи на п'ять років за ухиляння від сплати податків, 30 років - за брехню банку із застрахованими державою депозитами, на п'ять років за незаконні корпоративні пожертви, ще на п'ять за пожертви на виборчу кампанію, що перевищують законні норми.

Загалом він може провести за ґратами 45 років.

Коена випустили під заставу в розмірі 500 тисяч доларів, яку внесли його дружина та ще одна людина, прізвище якої не розголошується.

Він також здав свій паспорт та зброю - подорожі за межі США йому заборонив суд. Колишнього юриста президента США очікують у в'язниці 12 грудня.

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