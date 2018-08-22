Чому Facebook та Twitter видалили сотні створених у Росії сторінок

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Компанії Facebook і Twitter заявили про видалення через "неприродну поведінку" сотень сторінок, створених, на їхню думку, в Росії та Ірані.

"Це дві різні кампанії [російська та іранська], ми не виявили зв'язку або координації дій між ними. Однак вони використовували однакову тактику - створення мережі сторінок, які вводять в оману щодо того, хто вони, і чим займаються", - йдеться в заяві Facebook.

З соціальних мереж Facebook та Instagram видалили понад 650 "неприродних" сторінок, груп і акаунтів з Ірану, які були націлені на аудиторію в країнах Близького Сходу, Латинської Америки, Великій Британії та США, повідомили в компанії.

"Російські" сторінки, видалені Facebook (їхня кількість не уточнюється), "могли бути пов'язані з джерелами, які, як раніше встановив уряд США, є російськими військовими розвідувальними службами", йдеться в повідомленні.

"Ми забороняємо подібну поведінку, тому що хочемо, щоб люди могли довіряти зв'язкам, які вони налагоджують за допомогою Facebook", - пояснили в компанії.

У компанії Twitter у свою чергу заявили, що з соціальної мережі видалили понад 280 акаунтів, які "займалися скоординованими маніпуляціями". Багато з них були з Ірану.

В кінці липня компанія Facebook вже повідомляла про видалення сторінок і акаунтів, які намагалися скоординовано вплинути на політичні процеси в США. Тоді їх було 32.

Компанія не пов'язувала видалені сторінки безпосередньо з Росією, але відзначала їхню схожість з почерком "російського Агентства інтернет-досліджень".

"Брекзит" та Іран

Вперше під санкції Facebook потрапили спільноти, присвячені британській політиці. Сторінка Free Scotland була присвячена шотландському референдуму 2014 року, в якому з невеликою перевагою перемогли противники незалежності.

Судячи з кешу пошукових систем, в останні місяці там з'являлися тільки посилання на публікації у західній пресі.

Facebook також опублікував пост з видаленої спільноти The British Left, в якому критикується вихід Британії з Євросоюзу: "Брекзит" порівнюється з пострілом собі в ногу.

Раніше сайт з такою ж назвою згадувався в публікації каліфорнійської компанії в сфері кібербезпеки FireEye. Експерти зарахували The British Left до мережі фальшивих сайтів і пов'язаних з ними сторінок у Facebook, які керувались з Ірану.

Як відзначають у соцмережі, публікація FireEye стала відправною точкою в їхньому дослідженні.

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Зокрема, на Іран вказувало те, що сайти були зареєстровані на електронну пошту, "пов'язану з рекламними оголошеннями для дизайнерів сайтів в Тегерані". У чому саме цей зв'язок, експерти не уточнили.

На фальшивих "британських лівих" схожа і спільнота Progressive Front, яку вели від імені американського НКО. Попри ліву спрямованість, спільнота іронізувала над колишньою першою леді США Мішель Обамою: на одному з мемів вона тримала в руках табличку з написом "Іммігрантка забрала мою роботу" (натяк на нинішню першу леді Мелані Трамп, яка народилася на території нинішньої Словенії).

Основна ж маса видалених сторінок, які навели за приклад, була присвячена арабській тематиці, зокрема, боротьбі за незалежність Палестини.

На відміну від Facebook, Twitter не опублікував прикладів видалених сторінок.

Facebook після Microsoft

Заяви Facebook і Twitter були опубліковані наступного дня після того, як Microsoft заявила, що група хакерів, пов'язаних з російським урядом, створила мережу фальшивих сайтів для злому ресурсів, серед яких були й пов'язані з американським сенатом.

Серед цілей кібератаки виявилися консервативні організації - Інститут Хадсона і Міжнародний республіканський інститут.

На думку Microsoft, за кібератакою стоїть група APT 28, або "цільова кібератака №28", також відома як Fancy Bear, Sofacy і Pawn Storm. У Microsoft вважають, що кіберзлочинці пов'язані з російськими спецслужбами.