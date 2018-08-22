Підозрюваного в замаху на Гандзюк відпустили - адвокат

Копирайт изображения UNIAN Image caption Микола Новіков

Адвокат підозрюваного у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк Камілжан Шадманов заявив, що його підзахисного Миколу Новікова звільнили з СІЗО, а справу проти нього закрили.

У розмові з ВВС News Україна пан Шадманов заявив, що його підзахисний вже перебуває на свободі, а його речі якраз забирають з СІЗО.

При цьому він не зміг повідомити деталей, чому справу проти його підзахисного закрили, пояснивши це таємницею слідства.

Користувач Facebook Ігор Швед опублікував відео, як пан Новіков виходить на свободу.

Підозрюваним у справі був 39-річний мешканець Херсона Микола Новіков. Раніше його вже судили за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю.

Раніше журналісти та захисники Миколи Новікова вказували, що чоловік має алібі та на момент вчинення нападу на Катерину Гандзюк перебував на відпочинку далеко за межами Херсона.

31 липня невідомий облив співробітницю виконкому міської ради і місцеву активістку Катерину Гандзюк кислотою.

3 серпня поліція повідомила, що затримала підозрюваного у нападі, а 6 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

Копирайт изображения Npu.gov.ua Image caption Фото нападника

"Я відкликав нашу апеляцію на це рішення суду, адже перед засіданням прокурор показав мені постанову про закриття кримінального провадження щодо мого підзахисного", - розповів адвокат.

Натомість 22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що в справі про напад на члена Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк є вже шестеро затриманих підозрюваних.

"На сьогоднішній день слідством притягується до кримінальної відповідальності шестеро громадян України, яких ми підозрюємо в участі або співучасті у вчиненні цього злочину", - сказав Князєв.

Напад на активістку

31 липня зловмисник облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. Від опіків у неї постраждало понад 30% тіла.

Копирайт изображения HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/UAKATERYNA Image caption Катерина Гандзюк

Потерпілу доправили до місцевої лікарні, а згодом перевели до медичного закладу в Києві. Її охороняє поліція.

Правоохоронці спочатку визначили інцидент як хуліганство, а пізніше перекваліфікували на завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Згодом було підтверджено, що нападник використав концентровану сірчану кислоту, тому кваліфікацію змінили на замах на вбивство з особливою жорстокістю.

Як повідомляли раніше в МВС, слідство розглядає кілька версій події: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.

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