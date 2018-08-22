Важливий для України синод у Константинополі перенесли на жовтень

  • 22 серпня 2018
вселенський патріархат Копирайт изображения PATRIARCHATE.ORG
Image caption У жовтні синод Вселенського патріархату може вирішити долю української автокефалії

Засідання синоду Вселенського патріархату, на якому можуть підписати Томос щодо надання українській церкві автокефалії, перенесли з 10 вересня на 9-11 жовтня цього року.

Про перенесення дати засідання синоду ВВС News Україна повідомив архімандрит РПЦ Кирило (Говорун).

Архімандрит Кирило керував відділом зовнішніх зв'язків УПЦ МП, а з 2009 року деякий час у Москві працював у розпорядженні патріарха РПЦ, займав високі посади. У 2014 році він покинув Росію і більше туди не повертався. Останніми роками знаний богослов викладає у США.

20 серпня у Києві пан Говорун презентував власну книгу та прочитав публічну лекцію "Після Томосу", в якій розповів про останні подробиці процесу надання українській церкві автокефалії.

Тоді пан Говорун повідомив, що найближчими часом для вирішення українського питання у Константинополі відбудуться кілька ключових подій.

Найперше - візит до Вселенського патріарха Варфоломія голови РПЦ Кирила 31 серпня. Потім українське питання мають обговорити на синаксі Константинопольського патріархату 1-3 вересня, а підписати Томос мають під час засідання священного синоду 10 вересня.

Проте, за оновленою інформацією, засідання синоду перенесене з вересня на 9-11 жовтня, повідомив архімандрит Кирило.

За його словами, під час засідання синоду можна очікувати трьох варіантів розвитку подій.

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Image caption Архімандрит Кирило

Найбільш імовірний сценарій - на засіданні синоду підпишуть Томос щодо української автокефалії.

Другий сценарій - Томос одразу не підпишуть, а відновлять київську митрополію, а вже потім її трансформують в автокефальну церкву.

Третій сценарій - на синоді ухвалять рішення про відтермінування на якийсь час українського питання.

"Наразі все залежить від результатів візиту патріарха РПЦ Кирила до Вселенського патріарха 31 серпня", - акцентував архімандрит Кирило, який вважає, що саме цей візит ще якось може вплинути на рішення Константинополя щодо України.

Синакс - це збір усіх ієрархів Константинопольського патріархату для вирішення найважливіших і найбільш нагальних питань церкви. Останній раз він збирався в 2015 році.

Саме на ньому можуть обговорити українське питання вже після візиту патріарха РПЦ Кирила до Константинополя.

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Під час свого виступу у Києві пан Говорун розповів, що РПЦ доклала величезних зусиль, щоб зупинити надання Томосу щодо автокефалії.

Про можливість швидкого створення канонічної й незалежної від Російської православної церкви помісної української церкви у квітні 2018 року заявив президент Петро Порошенко.

Про це він розповів після зустрічі з Вселенським патріархом Варфоломієм, який і має видати Томос щодо автокефалії.

Згодом український парламент, а також архієреї наразі неканонічних УПЦ Київського патріархату й УАПЦ теж звернулись з проханням щодо автокефалії до Константинополя.

Під зверненням є кілька підписів представників УПЦ Московського патріархату, яка офіційно засудила можливість надання автокефалії невизнаним українським церквам.

Наприкінці квітня 2018 року стало відомо, що Вселенський патріарх запустив процедуру надання автокефалії.

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