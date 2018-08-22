Уряд хоче позбутися боргів. І планує нові
Уряд ухвалив стратегію управління державним боргом, яка передбачає, що до кінця 2020 цей борг має становити менше половини ВВП країни.
Це рішення було ухвалено на тлі пікових виплат з державного боргу, який припадає на 2018-2020 роки.
За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, через "шалені" запозичення, що їх робили українські уряди між 2005-2013 роками, нині лише обслуговування боргу коштує 130 млрд грн на рік.
"Куди вони їх діли - гепнули - я не знаю", - заявив прем'єр, додавши, що лише на суму сплати відсотків країна могла б жити півтора року без доходів і сплати податків.
Водночас, як наголосив пан Гройсман, Україна повинна повертати ці борги, які прем'єр називає "фінансовими кайданами", адже альтернативою є "зупинка виробництва, девальвація гривні, інфляція".
Серед методів повернення боргу - нові запозичення.
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При цьому в уряді планують більшу частину позичати у міжнародних партнерів, які, за словами в.о. міністра фінансів Оксани Маркарової, пропонують "довші" позики на вигідніших умовах. Нині, твердить пані Маркарова, лише 26% боргу є довгострокові запозичення від міжнародних партнерів.
Головним міжнародним кредитором України був і залишається Міжнародний валютний фонд. Проте останню порцію позики від МВФ Київ отримував у квітні 2017 року.
Відтоді уряд та МВФ провадять переговори щодо виконання умов, зафіксованих у Меморандумі про співпрацю. Серед найсуперечливіших - підняття тарифів на газ для населення до ринкового рівня.
Проте нині, як виглядає, отримання фінансової підтримки МВФ та інших міжнародних кредиторів є критично важливим для уряду.
"Навіщо співпрацювати з МВФ зараз? Невиплата боргів загрожує Україні дефолтом,- заявив Володимир Гройсман. - Нам потрібно вберегти людей від цього негативу, тому нам і потрібні нові запозичення, щоб повернути старі".
Приїзд місії МВФ заплановане на 6 вересня. Але до того часу уряд Володимира Гройсмана, як очікується, має ухвалити рішення щодо тарифів на газ.
У минулому році державний борг становив 61,5%. Нині, за інформацією міністра фінансів, державний борг зменшився до 60% до ВВП країни. У 2019 він має знизитися до 52% ВВП, і до 2020 року вийти на середній показник для країн, що розвиваються, - 49%.
Мета-максимум, за словами прем'єра, - "в найближче десятиліття позбутися фінансової залежності".
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