На Донбасі оголосили чергове перемир'я - "шкільне"

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Тристороння контактна група на засіданні у Мінську домовилася про чергове перемир'я на Донбасі перед новим навчальним роком.

За інформацією Дарки Оліфер, прес-секретаря представника України у групі Леоніда Кучми, сторони домовилися про припинення вогню з опівночі 29 серпня.

"Сторони зобов'язуються здійснити всі необхідні кроки для забезпечення сталого режиму припинення вогню. Задля моніторингу також зобов'язуються забезпечити надійний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України", - повідомила пані Оліфер.

До цього влітку група домовилася про припинення вогню під час жнив - так зване "хлібне" перемир'я. Проте воно, як і всі попередні, повністю не дотримувалося.

Традиційні перемир'я

Впродовж "хлібного перемир'я", яке тривало з 1 липня по 20 серпня 2018, українська сторона зафіксувала майже 1,5 тис. обстрілів з боку самопроголошених "республік", в тому числі з забороненої Мінськими угодами зброї.

Своєю чергою представники "ДНР/ЛНР" звинувачують в обстрілах українських військових.

Традиційно у Мінську домовляються ще про припинення вогню на Різдвяні та Великодні свята. У всіх попередніх випадках його дотримуються лише перші дні, рідше - тижні.

Пропозиція України

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що на зустрічі 22 серпня Україна озвучила нову пропозицію.

"Українська сторона готова, як виключення, помилувати двох громадян РФ, які мають проблеми зі здоров'ям‚ передати їх російському консулу, в присутності представників ОБСЄ і Міжнародного комітету червоного хреста, з одночасною передачею Україні українських військовослужбовців, яких понад 3 років незаконно утримують на Донбасі", - написала пані Геращенко у своєму Facebook.

За її словами, російська сторона не відповіла на попередні пропозиції обміну. "Чекаємо офіційної відповіді РФ на цю пропозицію", - додала Ірина Геращенко.

У липні Київ оприлюднив список з 23 осіб, яких готовий передати Росії в обмін на звільнення українців, що перебувають за ґратами в Росії, в Криму та на Донбасі. Але жодного обміну з того часу не відбулось.

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