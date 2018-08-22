Хто з акторів найбагатший?

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Джордж Клуні минулого року заробив 239 млн доларів та очолив рейтинг найвисокооплачуваніших акторів за версією Forbes.

У списку найуспішніших у фінансах також Двейн Джонсон, Роберт Дауні-молодший, Кріс Гемсворт та Джекі Чан.

Також у десятку лідерів увійшли Вілл Сміт, Акшай Кумар, Адам Сендлер, Кріс Еванс та Салман Кхан.

Варто виділити фінансовий успіх Двейна Джонсона, який майже удвічі збільшив свої прибутки у 2017 році - вони досягли 119 млн доларів.

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Таким чином, десятка найвисокооплачуваніших акторів виглядає так:

1. Джордж Клуні - $239 млн

2. Двейн Джонсон - $119 млн

3. Роберт Дауні-молодший - $79 млн

4. Кріс Гемсворт - $64,5 млн

5. Джекі Чан -$45,5 млн

6. Вілл Сміт - $42 млн

7. Акшай Кумар -$40,5 млн

8. Адам Сендлер - $39,5 млн

9. Кріс Еванс - $34 млн

10. Салман Кхан - $33,5 млн

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