В Іспанії виявили найбільшу нелегальну ферму черепах

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Іспанська поліція виявила на острові Майорка нелегальну ферму черепах, яка стала найбільшою у Європі.

Правоохоронці врятували 1100 тварин, які перебували поблизу міста Люкмайор на півдні острова. Там були і вимираючі види.

За даними поліції, черепахи перебували у дуже поганих умовах.

В цій справі вже є кілька заарештованих.

Поліція заарештувала двох німців за підозрою в управлінні нелегальною фермою, а також власника магазину домашніх тварин у Барселоні.

Їх можуть звинуватити у відмиванні грошей та торгівлі видами, які перебувають під загрозою зникнення.

За даними влади, ферму створили для розведення черепах у промисловому масштабі.

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Багато видів черепах сьогодні опинилися під загрозою. Їх вбивають через шкіру, панцир та м'ясо. Деякі люди вважають яйця цих тварин делікатесом.

Серед тих черепах, яких врятували на Майорці, є представники 14 зникаючих видів.

Офіцери стверджують, що під час операції вдалося зберегти 750 яєць.

Розслідування цієї справи розпочали ще на початку 2017 року, коли органи влади виявили перевезення кількох рідкісних видів черепах в аеропорту Пальми.

Дані про тварин в документах не збігалися з тваринами, яких насправді перевозили, тому їх конфіскували.

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