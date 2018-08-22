Нацполіція водіям: 23 та 24 серпня у центрі Києва перекриють рух

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Національна поліція України оприлюднила інформацію про обмеження руху на дорогах Києва 23 та 24 серпня.

"Якщо ви плануєте відвідати столицю для святкування річниці Незалежності, зверніть увагу, що рух транспорту у Києві 2️3 та 2️4 серпня буде значно ускладнено, адже перекриватимуть багато вулиць", - йдеться в повідомленні Нацполіції у Facebook.

Тож там закликають врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

У День прапора України 23 серпня з 7 ранку буде перекрита вулиця Хрещатик від Богдана Хмельницького до алеї Героїв Небесної Сотні.

Цього дня біля будівлі Київської міської державної адміністрації урочисто піднімуть державний прапор, а на Майдані Незалежності будуть останні приготування до святкового параду.

На Михайлівській площі за участі Петра Порошенка відкриють виставку сучасного озброєння та військової техніки Збройних сил та інших військових формувань.

24 серпня на цілий день перекриють практично весь центр столиці, будуть обмеження і в інших районах через пересування військової техніки.

10 годині ранку почнеться "Парад військ" з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

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За словами міністра оборони Степана Полторака, в ньому візьмуть участь 4,5 тис. силовиків та 250 одиниць військової техніки.

Також до святкової події долучаться військові ще мінімум 15 країн-союзниць, зокрема й учасниць НАТО.

Київська влада повідомила, що 24 серпня метрополітен та наземний транспорт працюватимуть на дві години довше.

Також цього дня у центрі міста тимчасово закриють входи та виходи зі станцій метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" на вул. Інститутську.

Станція "Майдан Незалежності" працюватиме як пересадочний вузол з лінії на лінію.

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