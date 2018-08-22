Черепахи колись жили без панцира - вчені

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Вчені знайшли нові докази того, що черепахи колись жили без панцира.

Вони виявили майже повністю збережену скам'янілість, якій 228 мільйонів років. Її розміри більші, ніж двоспальне ліжко.

Знахідку виявили у провінції Ґуйчжоу на південному заході Китаю.

Доктор Ніколас Фрейзер, представник Національного музею Шотландії в Единбурзі, сказав: "Вона виглядає, як черепаха, але не вистачає панцира".

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Чому панцир важливий?

Панцир захищає черепах та допомагає їм жити довше під водою.

Також він зберігає калій та магній, який може захистити від накопичення молочної кислоти.

Панцир має близько 50 кісток, які утворюють жорсткий зовнішній шар.

Доктор Фрейзер каже: "Черепахи - дуже дивні тварини. У них є кайдани у вигляді панцира".

"Вони досить незвичайні тварини, які живуть понад 200 мільйонів років", - додав він.

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Як учерепахи з'явився панцир?

Вчені вже багато років досліджують, як у черепах з'явився захисний панцир.

Ряд давніх черепах, яких знаходили під час розкопок, вже мали оболонки.

Найстаріша тварина, яка відома вченим і яку називають Odontochelys, мала сформований панцир над нижньою частиною тіла. Його ще називають пластрон.

При цьому у такої черепахи не було кісткового покриття на верхній частині тіла.

Дослідники кажуть, що нове відкриття наближає їх до визначення того, як утворився панцир у черепахи.

Ніколас Фрейзер каже:"Ми чекаємо наступної скам'янілості, аби просунутися вперед".

Висновки були опубліковані в журналі Nature.

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