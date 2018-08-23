Коен готовий говорити зі слідством про можливу змову штабу Трампа з Москвою

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майкл Коен буде "більш ніж щасливий" відповісти на питання команди спецпрокурора Роберта Мюллера

Екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен буде "більш ніж щасливий" відповісти на питання команди спецпрокурора Роберта Мюллера з приводу можливої ​​змови між виборчим штабом Трампа та Москвою.

Адвокат Коена Ленні Девіс повідомив, що його клієнт може поділитися інформацією про те, чи знав заздалегідь Дональд Трамп про хакерську атаку, яка скомпрометувала його суперника на виборах - Гілларі Клінтон.

Коен, знову ж зі слів Девіса, знає і про зустріч членів виборчого штабу Трампа з російськими представниками в Нью-Йорку в червні 2016 року, під час якої прихильникам Трампа нібито запропонували компромат на Клінтон.

Девіс також запитує, чому президента США, ім'я якого не згадувалося у заяві Коена про визнання провини, не судять за злочини, які екс-адвокат зробив від його імені.

У відповідь Трамп написав у Twitter, що Коен "визнав свою провину за двома пунктами фінансових порушень в передвиборчій кампанії, які не є злочинами".

І прокурори, і сам Коен зійшлися на думці, що його дії порушували фінансове законодавство щодо виборчої кампанії.

Йдеться про платежі двом жінкам за мовчання, які, за словами Коена, були здійснені за вказівкою Трампа з метою вплинути на передвиборну кампанію.

21 серпня Майкл Коен в залі суду визнав себе винним в порушенні банківських, податкових та фінансових законів, а також законів про вибори.

Він зазначив, що порушив закони про фінансування передвиборчої кампанії за наказом "кандидата" та мав за "головну мету вплив на вибори".