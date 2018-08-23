Що відповів Трамп на звинувачення свого екс-адвоката

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп розкритикував свого екс-адвоката, який пішов на угоду зі слідством, і похвалив Пола Манафорта, який цього не зробив

"Якщо хтось шукає хорошого адвоката, я б сильно рекомендував не користуватися послугами Майкла Коена!", - написав Дональд Трамп у Twitter, коментуючи звинувачення з боку свого колишнього адвоката в порушенні законів про фінансування передвиборчої кампанії.

21 серпня Майкл Коен в залі суду заявив, що діяв за вказівкою свого клієнта, коли платив за мовчання двом жінкам - порнозірці Стормі Деніелс та моделі Playboy Карен Макдугал, які розповідали про стосунки з Дональдом Трампом та його подружню зраду.

Оскільки пан Коен визнав, що ці платежі надійшли з внесків до передвиборчої кампанії, які надходили з нелегального корпоративного джерела або перевищували дозволені суми для внесків з боку однієї особи, його визнання фактично означало звинувачення президента США у співучасті в скоєнні злочину.

Окрім того, адвокат Коена Ленні Девіс заявив журналістам, що Дональда Трампа варто притягнути до відповідальності за тією ж справою, що і його клієнта.

В інтерв'ю програмі Fox&Friends на своєму улюбленому телеканалі Fox News Дональд Трамп заявив, що виплати двом жінкам, які кажуть, що мали стосунки з ним, не порушили правила передвиборчої кампанії.

Президент США зазначив, що ці гроші надійшли від нього особисто.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зліва направо: Майкл Коен, Дональд Трамп, Стормі Деніелс та Карен Макдугал

"Вони надійшли від мене. Я навіть твітнув про це. Вони не надходили з грошей кампанії", - зазначив президент США. Він також заперечив, що знав про передачу грошей до їхньої виплати.

Таким чином, його коментар суперечать заяві, зробленій Майклом Коеном під присягою, в якій він сказав, що саме Дональд Трамп доручив йому здійснити платежі.

У липні екс-адвокат Трампа оприлюднив аудіозапис, на якому Дональд Трамп нібито обговорював з ним платіж моделі Playboy Карен Макдугал перед виборами 2016 року.

Водночас в Twitter президент США назвав "полюванням на відьом" справу проти Пола Манафорта, а також зазначив що поважає його як "хоробру людину", яка на відміну від Майкла Коена, відмовилася від угоди зі слідством.