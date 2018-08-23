Серіал "Теорія великого вибуху" завершиться "епічним фіналом"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серіал "Теорія великого вибуху" вважається одним з найбільш популярних та успішних в історії американського телебачення

12-й сезон американського комедійного серіалу "Теорія великого вибуху" про життя двох молодих талановитих фізиків та їхніх друзів стане останнім.

"Ми безмежно вдячні нашим шанувальникам за їхню підтримку "Теорії великого вибуху" протягом останніх 12 сезонів, - йдеться в спільній заяві його творців, компаній Warner Bros. Television, CBS та Chuck Lorre Productions. - Ми, разом з акторами, сценаристами та знімальною групою, цілком усвідомлюємо успіх нашого шоу і маємо намір зробити так, аби останній сезон підвів всю "Теорію великого вибуху" до епічного фіналу".

12-й сезон розпочнеться 24 вересня 2018 року і закінчиться, найімовірніше, у травні 2019 року.

Одночасно з останнім сезоном "Теорії Великого вибуху" розпочнеться другий сезон серіалу "Дитинство Шелдона" про юного Шелдона Купера.

Чи будуть його продовжувати після завершення основного серіалу, поки не повідомляють.

Рішення про завершення серіалу ухвалили менш ніж через три тижні після того, як керівник CBS Entertainment Келлі Кал заявив, що його компанія та WBTV обговорюють можливість продовження серіалу і після 12-го сезону.

Однак виконавець однієї з головних ролей Джонні Галакі (Леонард Гофстедтер в серіалі) ще в січні натякнув, що буде не проти, якщо серіал завершиться на 12-ому сезоні.

"Єдине, що спадає на думку, коли ми говоримо про закінчення серіалу, так це те, що нам буде дуже сумно, коли цей день настане, - зізнався він. - Але зараз вже всі готові змиритися з тим, що 12 сезонів - це досить, і пора розходитися по домівках".

У минулому році "Теорію великого вибуху" продовжили ще на два сезони - а всі п'ятеро учасників первісного складу - Джим Парсонс, Джонні Галакі, Кейлі Куоко, Кунал Найяр і Саймон Хелберг - підписали нові контракти.

Основні зірки серіалу погодилися на скорочення зарплат, щоб підвищити ставки колегам - Меліссі Ройч та Маїм Бялик.

При цьому серіал залишається одним з найпопулярніших не тільки на CBS, але і на всіх інших каналах, які його транслюють.

"Теорія Великого вибуху" є одним з найдовших ситкомів в історії США.

В 11-му сезоні кожний епізод серіалу переглянули в середньому 18,6 мільйона глядачів. Аудиторія "Теорії великого вибуху" була більшою, ніж в будь-якого іншого шоу на американському телебаченні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Персонаж Шелдона Купера, якого зіграв актор Джим Парсонс, став ключовим для успіху серіалу

Серіал отримав сім премій американського телебачення "Еммі" з 46 номінацій. Чотирма з цих премій нагородили актора Джима Парсонса, який зіграв молодого фізика Шелдона Купера, що перетворився в одного з найбільш популярних телевізійних персонажів.

У 2016 році головні актори серіалу отримували гонорар в 1 млн доларів за кожен епізод серіалу.