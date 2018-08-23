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Британські дипломати привітали Україну з Днем Незалежності, станцювавши український танок. Відеозапис привітання опублікований на сторінці посольства Великої Британії у Facebook.

"Посольство Великої Британії та посол Джудіт Гоф вітають українців з Днем Незалежності та бажають мирного та стабільного наступного року", - йдеться у заяві посольства.

Британські дипломати повідомили, що ідея такого привітання спала їм на думку після танку британського віськового, який він виконав під волинку після військового параду на Хрещатику в минулому році.

Відеозапис його виступу набув великої популярності, тому цього року в посольстві вирішили станцювати вже український танок.

"Деякі дипломати займалися танцями з дитинства, для інших це стало особистим викликом, проте усі старанно готувалися, репетирували та танцювали під мелодію сопілки з пісні молодої української співачки Alina Pash - Bitanga", - зазначили у посольстві.