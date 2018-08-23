Бій на Донбасі: п'ятеро військових загинули

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У Луганській області вранці бойовики здійснили спробу прориву позицій підрозділів Об'єднаних сил - загинули четверо українських військових. Про це заявив речник міністерства оборони України.

Починаючи з 05:25, протягом двох годин бойовики випустили 35 мін калібру 120 мм по позиціях військових в селище Кримське, а потім пішли у наступ, твердять українські силовики.

"Близько 06:00 під прикриттям артилерії та мінометного вогню противник наблизився до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі Кримського та здійснив спробу захоплення спостережних постів вздовж Бахмутської траси", - зазначили у Міноборони.

За словами речника, українські військові відбили атаку. Внаслідок загалом 5-годинного бою загинули четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення різних ступенів.

Під час бою бойовики здійснили понад 30 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустили понад 60 мін калібру 120 мм та 60 мін калібру 82 мм, вели активні обстріли з озброєння БМП та гранатометів різних типів.

Українські військові використали у відповідь озброєння БМП та гранатомети.

Речник Міноборони також повідомив про інтенсивний обстріл селища Новотошківське з артилерії та мінометів, обстріли селищ Північне, Старогнатівка, Водяне, Лебединське та Широкине, Піски, міста Красногорівка. Внаслідок цих обстрілів там загинув ще один український військовий.

Президент України Петро Порошенко повідомив, що внаслідок бою в районі Кримського загинуло 8 бойовиків.

Як повідомляє прес-служба так званої народної міліції "ЛНР", українські військові начебто о 7:50 намагалися захопити позиції бойовиків угруповання біля селища Желобок, яке розташоване поряд з селищем Кримське. В угрупованні "ЛНР" стверджують, що під час бою загинули троє українських військових, ще четверо були поранені.