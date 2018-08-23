"Це не дає мені спокою": Порошенко вибачився за стару обіцянку

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Президент Петро Порошенко вибачився за те, що в 2014 році пообіцяв швидко закінчити антитерористичну операцію на Донбасі.

Про це він заявив в четвер в Дніпрі під час урочистої церемонії підняття Державного прапора України.

"Понад чотири роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. І тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані, неважлива і образність цієї заяви", - сказав він.

"Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко. І я шкодую, що породив завищені очікування, і я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулась. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилась, і прошу за це вибачення", - пояснив Порошенко.

Президент зізнався, що це "не дає йому спокою", коли він згадує про це. І запевнив, що ця ситуація стала для нього уроком обережного і відповідального ставлення до своїх слів і обіцянок.

"Країна вимагає чесної і відвертої розмови, і я з цього зробив висновки. З самого початку треба було націлити всіх на тривалу і виснажливу боротьбу", - зазначив Порошенко.

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