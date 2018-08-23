Лікуватись від кашлю слід медом - нові приписи лікарів

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Мед має стати першою медичною допомогою при лікуванні кашлю для більшості людей, йдеться в нових рекомендаціях лікарів.

Антибіотики для лікування кашлю, натомість, мають призначати рідко, тому що в більшості випадків вони мало допомагають позбутись проблеми, говорять медики.

Найчастіше кашель проходить самостійно протягом двох-трьох тижнів.

Нові рекомендації для лікарів мають допомогти вирішити проблему стійкості до антибіотиків.

Через надмірне вживання антибіотиків інфекції важче лікувати, оскільки виникають стійкі до ліків "супермікроби".

Величезна проблема

Гарячий напій з медом, а також з лимоном і імбиром, - добре відомий домашній засіб від кашлю та болю в горлі.

Нещодавно запропоновані рекомендації Громадського здоров'я Англії (PHE) і Національного інституту здоров'я та покращення медичного догляду (NICE) говорять, що є певні докази того, що такий напій може допомогти полегшити симптоми кашлю.

Ліки проти кашлю, що містять пеларгонію, гвайфенезин або декстрометорфан, також можуть бути дієвими, кажуть вони.

Перш ніж іти до лікаря, пацієнтам рекомендують проводити таке лікування і чекати, поки симптоми полегшаться самостійно.

Найчастіше кашель спричиняють віруси, які не піддаються лікуванню антибіотиками і знешкоджуються самі собою.

Попри це, дослідження вже встановило, що 48% британських лікувальних практик призначають антибіотики від кашлю або бронхіту.

"Резистентність до антибіотиків - величезна проблема, і зараз ми повинні вжити заходів, щоб знизити використання антибіотиків. Ці нові керівні принципи допоможуть лікарям менше виписувати антибіотики, і ми закликаємо пацієнтів приймати поради їхніх лікарів щодо догляду за собою", - каже доктор Сьюзен Гопкінс, заступник директора PHE.

Перевіряйте симптоми

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Проте в приписах зазначають, що антибіотики можуть бути необхідними для лікування кашлю, якщо він - частина більш серйозного захворювання, або коли людині загрожують подальші ускладнення, на кшталт хронічних захворювань або ослаблення імунної системи.

Мед також не рекомендується дітям віком менше одного року, тому що часом він містить бактерії, які можуть викликати дитячий ботулізм.

Доктор Тесса Льюїс радить людям перевіряти свої симптоми на сайті Національної служби охорони здоров'я або консультуватися з фармацевтом.

"Якщо кашель погіршується, а не покращується, якщо людина почувається дуже погано або задихається, їй треба звернутися до свого лікаря", - пояснює вона.

Проект рекомендацій є частиною низки нових приписів щодо призначення антибіотиків, що розробляються спільно PHE та NICE.

Головний лікар Англії, професор Саллі Девіс раніше попереджала про "постантибіотичний апокаліпсис".

Якщо ліки не спрацьовують, інфекції стають важчими для лікування, тоді медичні процедури, на кшталт лікування раку та трансплантації, стають занадто ризикованими, пояснює вона.

Консультації щодо нових рекомендацій триватимуть до 20 вересня.

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