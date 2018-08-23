В Парижі чоловік зарізав двох людей
У передмісті Парижа озброєний ножем чоловік зарізав двох людей та поранив ще одного.
Поліцейські застрелили нападника, коли він спробував напасти на них з криками "Аллах акбар!"
Напад стався в бідному районі Трап, відомому високим рівнем злочинності.
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За даними правоохоронців, які наводить AFP, приблизно 50 мешканців цього району відправилися воювати за угруповання "Ісламська держава" в Сирію та Ірак.
Як повідомляє видання Le Parisien з посиланням на джерело з поліції, 35-річний чоловік на ім'я Камел С. зарізав мати та сестру і поранив перехожого. Тіло матері знайшли у будинку, а напад на сестру чоловік здійснив вже на вулиці.
За чоловіком стежили від 2016 року через те, що він виправдовував теракти, а раніше його визнали "нестабільною людиною".
Проте поліція закликає обережно висвітлювати мотивацію нападника, оскільки причиною злочину могла бути сварка у родині.
Один зі знайомих нападника заявив журналістам: "Він був доброзичливий, іноді ходив до мечеті, мав роботу, я знаю його з дитинства. Деякий час провів в психіатричній лікарні Шарко".
Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за злочин за годину після нападу, але джерело в поліції має сумніви щодо правдивості заяви бойовиків.