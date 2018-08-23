Напад на Гандзюк: що відомо про нових арештованих

Копирайт изображения HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/UAKATERYNA

У четвер, 23 серпня, суд у Херсоні обрав запобіжний захід для останнього з п'яти підозрюваних в організації та здійсненні нападу на місцеву активістку та чиновницю міськради Катерину Гандзюк.

П'ятьох підозрюваних затримали протягом останніх днів, й четверо з них вже нібито визнали свою провину.

Щоправда поліція поки що не вказує, якими були мотиви учасників нападу.

Засідання суду проходили у закритому для преси режимі.

22 серпня прокуратура відпустила та закрила справу проти першого підозрюваного, якого затримали на третій день після нападу.

Поліція визнала, що Микола Новіков, якого затримали 3 серпня, непричетний до нападу на Катерину Гандзюк.

31 липня невідомий облив співробітницю виконкому міської ради і місцеву активістку Катерину Гандзюк кислотою, у якої від опіків постраждало понад 30% тіла. Жінка проходить складний курс лікування та реабілітації.

Пані Гандзюк у Херсоні багато критикувала роботу правоохоронної системи, а тому вона сама та її близькі скептично оцінювали можливість поліції розкрити напад на неї та навіть натякали, що до атаки міг бути причетний хтось із силовиків.

Підозрювані - учасники АТО

Як розповів перший заступник Нацполіції В'ячеслав Аброськін, 23 серпня суд арештував на два місяці п'ятого підозрюваного у нападі на Катерину Гандзюк.

За даними поліції, 23-літній чоловік був безпосереднім нападником і саме він облив пані Гандзюк кислотою.

"Під час скоєння злочину він також отримав значний опік частин свого тіла", - заявив пан Аброськін.

Копирайт изображения Vyacheslav Abroskin Image caption 23-літній чоловік, якого підозрюють у здійсненні нападу, нібито сам постраждав від килсоти

Поліція стверджує, що усі п'ятеро учасників злочину є колишніми українськими військовими, які воювали на Донбасі.

Зокрема, арештований виконавець нападу воював на Донбасі з "перших днів війни на Сході".

За версією поліції, чотирьох колишніх військових підбурив до злочину їхній колишній командир, "якому вони повністю довіряли".

Правоохоронці не називають прізвищ, проте відомо, що так званому "організатору" нападу 41 рік.

Чотирьом затриманим суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту, а одному - цілодобовий домашній арешт.

Підозрювані представляють різні регіони України, а можливий організатор групи є мешканцем Херсонської області.

Копирайт изображения Vyacheslav Abroskin Image caption Поліція вказує, що вони знайшли кислоту, за допомогою якої здійснили напад

Він, за даними поліції, останнім часом займався громадською діяльністю та є засновником місцевої організації учасників АТО.

"Він використав свій авторитет та задіяв для скоєння злочину своїх молодших бойових побратимів, мешканців Житомирської та Хмельницької областей", - стверджують у поліції.

Там наполягають, що наразі зібрана достатня доказова база щодо підозрюваних.

Речник поліції Ярослав Тракало також повідомив журналістам, що можливий організатор групи відмовляється визнавати вину та співпрацювати зі слідством, а от інші четверо затриманих вже нібито надали свідчення та "розкаялись у скоєному".

Напад на активістку

31 липня зловмисник облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. Від опіків у неї постраждало понад 30% тіла.

Потерпілу доправили до місцевої лікарні, а згодом перевели до медичного закладу в Києві. Її охороняє поліція.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Спочатку поліція заявила, що виконавцем нападу був Микола Новіков, але 22 серпня його відпустили

Правоохоронці спочатку визначили інцидент як хуліганство, а пізніше перекваліфікували на завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Згодом було підтверджено, що нападник використав концентровану сірчану кислоту, тому кваліфікацію змінили на замах на вбивство з особливою жорстокістю.

Як повідомляли раніше в МВС, слідство розглядає кілька версій події: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.