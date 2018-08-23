У Гонконзі матір з донькою отруїлися газом з м'яча для йоги

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Анестезіолога з Гонконгу підозрюють у вбивстві своєї дружини та 16-річної доньки отруйним газом, яким він міг наповнити м'яч для йоги.

Слідство підозрює, що Кай Кім-сан залишив надувний м'яч у багажнику свого авто, а там з нього відбувся витік газу. Це і стало причиною смерті жінки та дитини, які перебували в машині.

Їх знайшли мертвими всередині замкненого автомобіля. Ця ситуація спантеличила поліцію.

Чоловік не визнав себе винним у подвійному вбивстві.

Експертиза підтвердила, що його дружина та донька померли від отруєння чадним газом.

В ході слідства поліція знайшла в багажнику автомобіля чоловіка спущений м'яч.

За даними обвинувачення, Кай Кім-сан задумав навмисне вбивство своєї дружини через те, що вона не давала дозвіл на розлучення, повідомило видання South China Morning Post.

При цьому навряд він хотів вбити свою доньку, оскільки напередодні просив дівчину залишитися вдома та робити уроки.

Очевидці стверджують, що бачили, як лікар наповнював дві кульки монооксидом вуглецю.

Тоді він сказав колегам, що збирається цим газом ліквідувати кроликів. Проте поліції він пояснив, що планував труїти щурів.

Судовий розгляд справи триває.

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