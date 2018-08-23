Бен Аффлек втретє лікується від алкоголізму

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Актор Бен Аффлек проходить реабілітацію через алкогольну залежність, повідомляють американські ЗМІ

Переможця премії "Оскар" помітили у середу в автомобілі, яким керувала колишня дружина, актриса Дженніфер Гарнер. Вони саме від'їжджали від будинку Аффлека.

Таблоїд TMZ повідомив, що Гарнер втрутилася в ситуацію після того, як побачила фотографії свого колишнього чоловіка, який в понеділок біля свого будинку приймав доставку алкоголю.

Видання стверджує, що зірка "Бетмена" тепер ходить до реабілітаційного закладу в Лос-Анжелесі.

Актор вже втретє лікується від алкогольної залежності. До цього він проходива реабілітацію у 2001 та 2017 роках.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер одружилися у 2005 році, а в 2017 році розлучилися

При цьому він не приховував, що бореться з алкоголізмом.

У березні 2017 року він написав у Facebook, що завершив курс лікування.

"Я хочу жити повним життям і бути найкращим батьком", - сказав він.

"Я хочу, щоб мої діти знали, що не соромно отримувати допомогу, коли тобі це потрібно, і бути джерелом сили для тих, хто її потребує, але боїться зробити перший крок", - додав Аффлек.

Дженніфер Гарнер подала на розлучення у квітні 2017 року, але пара залишається близькою і разом виховує трьох дітей.

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