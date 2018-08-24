Святкування Дня незалежності: що, де і коли

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24 серпня Україна святкує 27-му річницю незалежності.

BBC News Україна зібрала інформацію про те, які цього дня планують святкування, де і коли відбудуться основні та цікаві події в столиці.

Святковий парад

О 10 годині ранку на центральній вулиці Хрещатик у Києві пройде святковий "Парад військ".

Очікують, що під час події виступить президент Петро Порошенко.

На параді представлять новинки української оборонної промисловості, американські "Джевеліни", перевірену стару бронетехніку, артилерію та авіацію.

У ньому візьме участь 250 одиниць техніки і 4,5 тис. силовиків.

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Крім того, буде 18 іноземних делегацій - 300 військовослужбовців збройних сил інших країн, в тому числі НАТО.

Родзинкою цього параду стане участь жіночого батальйону. Поруч з чоловіками пройдуть 120 жінок-військовослужбовців.

Збройні сили України на параді до Дня незалежності будуть озвучувати вже вітання "Слава Україні!".

Петро Порошенко раніше повідомив, що відповідні зміни до військових статутів ще має прийняти Верховна Рада. Але військові вже будуть так вітатися.

До цього на офіційних подіях та навіть парадах вживають старе вітання - "Здрастуйте, товариші", і відповідь - "Бажаємо здоров'я".

На Михайлівській площі продовжить свою роботу виставка сучасних зразків озброєння та військової техніки.

100-річчя відродження української державності

Цього дня заплановані й заходи з нагоди 100-річчя відродження української державності.

Мова йде про заходи, присвячені Українській революції 1917-1921 років.

На Майдані Незалежності 24 серпня відкриється виставка "100 років боротьби за незалежність".

Забіг у вишиванках та інше

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24 серпня о 9 ранку почнеться благодійний "Забіг у вишиванках". Він почнеться від Русанівської набережної у напрямку Дніпровської набережної.

На Співочому полі цього дня пройде всеукраїнський фестиваль-конкурс "Ти у серці моєму, Україно!".

Біля будівлі КМДА розпочнеться фестиваль етнічних громад "Мати Україно - ти одна у нас!".

А в парку ім. Шевченка відбудеться концерт класичної музики "Класик пікнік", а на Хрещатику VIII вуличний фестиваль "Найбільша карта мрії".

Гурт "Океан Ельзи" цього дня увечері на "Олімпійському" дасть святковий концерт, присвячений Дню незалежності.

На Контрактовій площі відкриється тематичний ярмарок "Київські Контракти".

Дороги перекриють

Копирайт изображения Національна поліція України

Національна поліція України оприлюднила інформацію про обмеження руху на дорогах Києва 23 та 24 серпня.

24 серпня на цілий день перекриють практично весь центр столиці, будуть обмеження і в інших районах через пересування військової техніки.

Київська влада повідомила, що 24 серпня метрополітен та наземний транспорт працюватимуть на дві години довше.

Також цього дня у центрі міста тимчасово закриють входи та виходи зі станцій метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" на вул. Інститутську.

Станція "Майдан Незалежності" працюватиме як пересадочний вузол з лінії на лінію.

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