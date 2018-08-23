У Києві з'являться патрульні на мотоциклах

Копирайт изображения Патрульна поліція

У Києві отримала сертифікати перша група інструкторів-мотоциклістів для патрульної поліції.

Їх готували канадські спеціалісти упродовж двох місяців.

Завдання патрульних мотоциклістів - швидко прибувати на місце події.

За інформацією Нацполіції, 23 серпня 16 столичних патрульних поліцейських отримали сертифікати інструкторів, завершивши двомісячний спеціалізований курс керування мототранспортом.

Вже наступного року вони навчатимуть патрульних, які сядуть на мотоцикли та з новими можливостями забезпечуватимуть безпеку у місті.

Копирайт изображения Національна поліція України

Основним завданням нового підрозділу патрульних на мотоциклах стане прибуття до важкодоступних місць - тобто туди, куди швидко не зможе прибути автомобільний патруль.

В основному йдеться про місце ДТП, надання допомоги потерпілим, оформлення необхідних документів, регулювання потоку транспорту, тощо.

Копирайт изображения Патрульна поліція

"Вони будуть розвантажувати дорогу, звільняти та організовувати проїзд іншого транспорту. Це маневровий транспорт, який першим прибуватиме на місце", - розповів начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков.

Копирайт изображения Національна поліція України

Він зазначив, що всі патрульні мають досвід їзди на мотоциклах. Перед навчанням вони пройшли відбір, після якого були допущені до проходження курсів.

Протягом курсу інспектори засвоїли тактику дій під час охорони публічної безпеки, дорожнього руху та масових заходів.

Також планується, що поліцейські на мотоциклах у майбутньому з'являться на вулицях Одеси, Харкова та Львова.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.