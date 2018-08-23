Вчені б'ють на сполох: кількість діабетиків зростає

У Великій Британії суттєво зросла кількість серцевих нападів та інсультів. Це пов'язано зі зростанням кількості хворих на діабет.

За прогнозами вчених, до 2035 року кількість пацієнтів з діабетом зросте на один мільйон.

Це може призвести до збільшення майже на 30% серцевих нападів та інсультів, вважає Британська фундація серця.

Саме тому, на думку благодійників, сьогодні потрібні "сміливі дії".

На діабет страждає одна людина з 11 по всьому світу. Це підвищує ризик серцевого нападу, інсульту, втрати зору та ниркової недостатності.

Переважну більшість цих хвороб викликає діабет другого типу.

Служба громадської охорони здоров'я Великої Британії (PHE) прогнозує, якщо поточні тенденції продовжаться, то до 2035 року у країні буде п'ять мільйонів діабетиків.

Експерти звертають увагу на той факт, що з 2015 року кількість діабетиків зросла на 9 тис. людей.

Відповідно, кількість людей, які ризикують мати інсульт, серцеву недостатність та інші захворювання теж зросла.

Експерти попереджають, що збільшення кількості хворих на діабет стає справжнім викликом для медицини.

Виконавчий директор Британської фундації серця Саймон Гіллеспі каже: "Завдяки дослідженням ми досягли відмінних успіхів у зниженні серцевих нападів та інсультів".

"Однак сьогоднішні цифри вказують на надзвичайно тривожну тенденцію", - додав він.

"Люди, хворі на цукровий діабет, мають підвищений ризик розвитку захворювань серця та кровообігу, а очікуване зростання кількості випадків діабету другого типу до 2035 року може призвести до смертельних серцевих нападів або інсульту у тисяч інших людей", - попереджає пан Гіллеспі.

"Величезний шок"

Сара Мілес зазнала серцевого нападу, коли їй було всього 38 років. Трохи раніше їй діагностували діабет другого типу.

Через це вона змушена була відмовитися від роботи медсестри.

Сарі 43 роки, вона каже, що жити з діабетом важко, а інфаркт став для неї величезним шоком.

"Серцевий напад призвів до серцевої недостатності, що суттєво обмежило мою життєдіяльність", - каже жінка.

"Мені довелося відмовитися від кар'єри медсестри, моє соціальне життя, динаміка моєї сім'ї назавжди змінилися".

Копирайт изображения PA Image caption Сара Мілес мала серцевий напад у 38 років

Саймон Гіллеспі каже, що статистика хворих на діабет вражає, а тому потрібні "сміливі дії", особливо щодо молоді.

За його словами, треба здійснити регуляторні кроки щодо зменшення вмісту цукру та жирів у харчуванні, а також обмежити рекламу нездорової їжі, особливо для малих дітей.

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