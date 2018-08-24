Голова Держдепу США закликав Росію негайно звільнити Сенцова

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Державний секретар США Майкл Помпео ввечері 23 серпня у розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав негайно звільнити Олега Сенцова.

Показово, що у повідомленні державного департаменту США тема Олега Сенцова є найважливішою та йде спочатку, натомість у заяві МЗС Росії про українського режисера згадується тільки наприкінці.

Олег Сенцов - український режисер, арештований в Криму і засуджений на 20 років за обвинуваченням у "терористичній діяльності".

14 травня пан Сенцов оголосив голодування й голодує вже понад сто днів. Стан його здоров'я, за останніми даними, суттєво погіршується.

Матір Олега Сенцова зверталась до влади Росії з проханням помилувати сина, проте їй відмовили.

Копирайт изображения EPA Image caption Майк Помпео закликав Росію негайно звільнити Олега Сенцова

Прохання влади України обміняти Олега Сенцова на російських громадян в українських в'язницях також не були прийняті.

Низка міжнародних організацій та країн світу також закликали Росію звільнити Олега Сенцова.

Проте вперше така вимога прозвучала від американського високопосадовця.

США вимагають звільнити Сенцова

"Державний секретар Майк Помпео говорив з російським головою МЗС Сергієм Лавровим про українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує вже понад три місяці у російській в'язниці. Пан Помпео висловив занепокоєння щодо стану здоров'я Сенцова та закликав Росію негайно звільнити Сенцова та всіх українських політичних в'язнів", - йдеться у заяві Держдепу.

Image caption Фото Олега Сенцова на 88-1 день голодування

Далі вказано, що сторони також обговорили ситуацію в Сирії.

Натомість у заяві МЗС Росії йдеться, що розмова відбулась з ініціативи США, а головну увагу сторони надали ситуації в Сирії.

Потім пан Лавров згадав про арештовану у США за звинуваченням у шпигунстві російську громадянку Марію Бутіну.

У самому кінці у повідомленні згадали Олега Сенцова, питання якого підняв Помпео.

"Пан Помпео зачепив питання Олега Сенцова, який відбуває покарання за обвинуваченням в участі в терористичній діяльності, на що йому надали відповідні роз'яснення", - йдеться у заяві МЗС Росії.