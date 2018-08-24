Дудл прапора: Google привітав українців з Днем незалежності
На День незалежності України компанія Google привітала українських користувачів свого пошуковика новим дудлом - синьо-жовтим прапором.
Зображення українського прапора з'являється у користувачів, які заходять на сайт з українських IP-адрес.
24 серпня Україна відзначає 27-річницю проголошення незалежності.
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Цей день відзначається як державне свято та є вихідним днем.
Наймасштабнішим у програмі святкування є великий військовий парад на центральній вулиці Києва - Хрещатику.
Як показують результати соціологічних досліджень, День незалежності став важливим святом для українців, проте поки що не входить до п'ятірки найулюбленіших.
Найбільш популярним це свято в Україні є серед молоді та людей з вищою освітою.
Нещодавно героїнею нового дудлу Google стала українка Людмила Руденко - перша чемпіонкою світу серед шахісток від Радянського Союзу та рятівниця 300 дітей з блокадного Ленінграда (нині Санкт-Петербург).