Дудл прапора: Google привітав українців з Днем незалежності

Копирайт изображения Google.com Image caption Так сьогодні зустрічає Google українських користувачів

На День незалежності України компанія Google привітала українських користувачів свого пошуковика новим дудлом - синьо-жовтим прапором.

Зображення українського прапора з'являється у користувачів, які заходять на сайт з українських IP-адрес.

24 серпня Україна відзначає 27-річницю проголошення незалежності.

Цей день відзначається як державне свято та є вихідним днем.

Наймасштабнішим у програмі святкування є великий військовий парад на центральній вулиці Києва - Хрещатику.

Як показують результати соціологічних досліджень, День незалежності став важливим святом для українців, проте поки що не входить до п'ятірки найулюбленіших.

Найбільш популярним це свято в Україні є серед молоді та людей з вищою освітою.

Нещодавно героїнею нового дудлу Google стала українка Людмила Руденко - перша чемпіонкою світу серед шахісток від Радянського Союзу та рятівниця 300 дітей з блокадного Ленінграда (нині Санкт-Петербург).