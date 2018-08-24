Військовий парад на Хрещатику: як це було

Копирайт изображения Reuters Image caption Під час параду не використовували жодного маршу радянських часів

У Києві на честь 27-річниці незалежності України на Хрещатику відбувся військовий парад, який назвали "Маршем нової армії".

Це був один з наймасштабніших парадів до Дня незалежності, в якому взяли 250 одиниць техніки, у тому числі над Хрещатиком пролетіла військова авіація.

У ньому взяв участь президент Петро Порошенко, а сам парад приймав міністр оборони Степан Полторак.

Поруч з президентом України під час параду був радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

Вперше у такому параді взяли участь військові капелани, а також окремий жіночий батальйон.

На параді представили новинки української оборонної промисловості, американські "Джевеліни", бронетехніку, артилерію та авіацію.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон

Також були 18 іноземних делегацій - 300 військовослужбовців збройних сил інших країн, в тому числі НАТО.

Родзинкою параду стала участь жіночого батальйону. Поруч з чоловіками пройдуть 120 жінок-військовослужбовців.

Також вперше на таких заходах Збройні сили України озвучували вітання "Слава Україні!" і відповідь - "Героям Слава!".

Петро Порошенко раніше повідомив, що відповідні зміни до військових статутів ще має прийняти Верховна Рада. Але військові вже так вітаються.

До цього на офіційних подіях та навіть парадах вживають старе вітання - "Здрастуйте, товариші", і відповідь - "Бажаємо здоров'я".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Багато людей прийшли на парад у вишиванках

Крім зразків техніки, розроблених ще в радянські часи, Україна представила свої новітні напрацювання:

"Ятаган" - перший український танк, що відповідає стандартам НАТО

"Богдана" - самохідна гаубиця "натівського" калібру

"Оболонь-А", "Положення-2" та "Зоопарк-3" - комплекси для виявлення ворожої техніки та артилерії, здатні коректувати вогонь власної артилерії

"Верба" та "Вільха" - українські системи залпового вогню нового покоління. "Верба" - аналог радянських "Градів", а "Вільха" - система залпового вогню, що має замінити радянський "Смерч".

"Грім-2" або "Сапсан" - оперативно-тактичний ракетний комплекс надзвичайної точності і потужності

Копирайт изображения UNIAN Image caption Бронеавтомобіль "Козак", оснащений ПТРК "Стугна-П", на репетиції параду

На параді також показали українські безпілотники та протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П". Його називають аналогом американських "Джевелінів".

Надані США "Джевеліни" були на параді - "верхи" на українських бронеавтомобілях "Варта". А комплексами "Стугна-П" оснастили бронеавтомобілі "Козак-2".

Глядачам також показали розроблені вже в незалежній Україні танки Т-84 та його модифікації, в тому числі Т-84У "Оплот".

Нові назви і НАТО

Під час параду президент озвучив укази про надання українських військових формувань нових назв.

15-й бригаді транспортної авіації надали почесне найменування "імені авіаконструктора Олега Антонова".

Копирайт изображения Reuters Image caption Петро Порошенко говорив про створення української помісної незалежної православної церкви

30-й окремій механізованій Новоград-Волинській Рівненській бригаді надали почесне найменування "імені князя Костянтина Острозького".

55-й артилерійській бригаді імені генерал-полковника Василя Петрова надали почесне найменування "Запорізька Січ".

56 мотопіхотній бригаді надали почесне найменування "Маріупольська".

93 окремій механізованій Харківській бригаді надали почесне найменування "Холодний Яр".

Окрім того, під час свого виступу Петро Порошенко заявив, що вже до 4 вересня внесе до Верховної Ради проект змін до Конституції про закріплення курсу на вступ у НАТО та ЄС.