Як не в Київ, то у Мінськ: як Бабич став послом Росії у Білорусі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спроба призначити Михайла Бабича в Україна викликала дипломатичний скандал

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення послом РФ в Білорусі Михайла Бабича, спроба призначення якого до Києва два роки тому спричинила дипломатичний скандал.

Пан Бабич раніше був військовим десантником, під час Чеченської війни працював керівником уряду республіки, працював у ФСБ та представником у Приволзькому федеральному окрузі.

У 2016 році за посадою він також був членом Ради безпеки РФ, яка ухвалювала рішення про анексію Криму та введення військ в Україну.

Українська спроба

Влітку 2016 року саме його Росія запропонувала призначити послом у Києві замість звільненого Михайла Зурабова.

Проте форма, у якій це робила Москва, викликала політичний скандал, і Бабич так і не отримав призначення.

Тоді направлення агреману на згоду Києва щодо цієї кандидатури відбулось з порушення прийнятих міжнародних правил - речник президента РФ Дмитро Пєсков одразу ж озвучив його прізвище, що робити у дипломатії не прийнято.

28 липня 2016 року Володимир Путін звільнив посла в Україні Михайла Зурабова, а вже наступного дня у російській пресі назвали ім'я претендента на цю посаду - Михайло Бабич.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Михайло Зурабов - останній посол Росії в Україні

А речник президента Росії одразу ж підтвердив це прізвище, додавши, що у Києва вже запросили агреман на нього.

Що викликало хвилю обурення в Україні, адже публічне озвучення імені до отримання агремана йде врозріз з дипломатичними правилами.

"Оголошення імені кандидатури на посла до отримання агреману суперечить традиціям та правилам дипломатичного спілкування", - заявив тоді ВВС News Україна колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він стверджував, що у "100% випадків запит на агреман надсилається непублічно".

Робиться це для того, щоб у разі відмови не псувати дипломатичну кар'єру чиновника.

Тоді Україна не надала агреман і не ніяк офіційно це не пояснила. З того часу в Києві немає російського посла, як немає і українського посла у Москві.

Місія в Мінську

Посол у Мінську - це скоріше представник з особливих доручень, враховуючи характер відносин між двома країнами, і це фактично підтвердив Путін, підписавши указ про призначення Бабича не тільки послом, але і спецпредставником з розвитку торговельно-економічного співробітництва з Білоруссю.

Пост посла і спецпредставника поєднували Віктор Черномирдін і Михайло Зурабов, коли очолювали російську дипмісію в Україні.

Копирайт изображения AFP Image caption Російські ЗМІ пишуть, що Олександр Лукашенко також не надто охоче погодився на кандидатуру Михайла Бабича

Про те, що Москва вислала до Мінська документи на отримання агремана на призначення Бабича послом, видання РБК повідомляло ще в липні.

Білорусь, за даними "Ведомостей", з проблемами дала агреман, оскільки Бабич на всіх своїх посадах "розвиває занадто активну діяльність", через що у Мінська "могли бути побоювання".

Указ про призначення Бабича Путін підписав всього через два дні після того, як до нього в Сочі приїжджав білоруський президент Олександр Лукашенко. Чи обговорювали вони кандидатуру нового посла, не повідомлялося.

Але коментуючи візит Лукашенка, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що відносини між Москвою і Мінськом "не можуть існувати без певного тертя".

Як вказують російські експерти, дозволити собі відмовити призначити Бабича, Білорусь, на відміну від України, не могла.