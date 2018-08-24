Болтон у Києві: США можуть допомогти від втручання Росії в українські вибори

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Джон Болтон та Петро Порошенко

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон після зустрічі у Києві з Петром Порошенком заявив, що Вашингтон може допомогти Україні протистояти втручанню Росії в українські вибори.

Таку заяву він зробив на брифінгу у Києві.

"Президент Порошенко і я погодились розглянути кроки, які Україна та США можуть вжити, щоб не допустити втручання Росії у вибори тут в Україні", - заявив Джон Болтон.

Він розповів, що обговорив з Петром Порошенком можливе втручання Росії в американські вибори у листопаді 2018 року та українські вибори в 2019 році.

Також чиновник нагадав журналістам, що під час зустрічей з представниками Росії казав їм, чому вони не повинні втручатися у вибори в США та Україні.

Щодо можливих інструментів допомоги Києву у цій сфері Болтон назвав "правоохоронні канали" та інші механізми.

"Ми готові працювати з урядом України, щоб не допустити такого втручання", - заявив представник США.

Болтон на параді

Джон Болтон пояснив, яким чином він сьогодні опинився на параді до Дня незалежності в Україні.

У Вашингтоні вважали, що США мали бути представлені у цей день в Україні, а пан Болтон саме за день до цього мав зустріч у Женеві з керівником Радбезу Росії Миколою Патрушевим.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Джон Болтон під час військового параду в Києві

Він пожартував, що цього року йому вдалось вдвічі відсвяткувати День незалежності - у США 4 липня, і в Україні - сьогодні.

Серед тем, які пан Болтон обговорив з президентом Порошенком, були результати зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у Гельсінкі.

Джон Болтон вкотре наголосив, що США ніколи не визнають анексію Криму, а також заявив про важливість виконання Мінських угод.

"Хочу висловити співчуття з приводу вчорашньої трагедії та загиблих українських військових", - сказав Болтон щодо подій 23 серпня, коли у боях на Донбасі загинули п'ятеро українських військових.

У цьому світлі представник США досить несподівано відповів на питання присутності російських військ на Донбасі.

"Факт того, що Росія бере участь у спілкуванні щодо розгортання миротворчих сил на Донбасі - це непряме визнання, що є проблема, і вони є частиною проблеми", - заявив пан Болтон.

Також він нагадав недавню історію, коли американські війська опинились під загрозою нападу з боку росіян у Сирії. Пан Болтон заявив, що тоді було дивно почути, що нападати могли певні "волонтери з Донбасу".

НАТО і газ

Копирайт изображения UNIAN Image caption Джон Болтон зустрічався і з Володимиром Гройсманом

Представник США заявив у Києві, що Україна зробила суттєвий прогрес на шляху до НАТО.

"Зараз наша адміністрація активно розглядає питання інтеграції України в НАТО", - розповів він, але додав, що все залежить від виконання Україною низки вимог у різних сферах.

Відповідаючи на питання про енергетичну безпеку та Україну, Джон Болтон вкотре озвучив позицію США, що газогін "Північний потік-2" несе загрозу для України. Навіть, якщо Росія зобов'яжеться качати газ через Україну, вона може цього не робити.

Окрім того, він додав, що цей проект стратегічно загрожує і самій Європі.

Джон Болтон вважає, що таким чином посилюється монополія одного постачальника на критично важливі ресурси.