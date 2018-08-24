Наркоторговці прорили тунель в Мексику з ресторану KFC у США

Копирайт изображения HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS/YUMA SECTOR BP

У США виявили секретний тунель для контрабанди наркотиків з Мексики: він об'єднав приватний мексиканський будинок і закинутий ресторан KFC в американському штаті Арізона. Довжина підземного ходу - близько 180 м.

Поліція виявила тунель після того, як встановила стеження за Іваном Лопесом - власником занедбаного будинку в прикордонному місті Сан-Луїс. Його заарештували після того, як в його машині знайшли велику партію наркотиків майже на мільйон доларів.

Це був метамфетамін, кокаїн, героїн та фентаніл.

Після арешту поліцейські провели обшук у будинку підозрюваного і в покинутій будівлі. Там, на кухні, виявили вхід в тунель.

Влада поки не знає, чи давно вирили підземний хід. Відомо лише, що Лопес став власником будинку в квітні цього року.

Як повідомляється, тунель пролягає на глибині близько 6,5 м. Він з'єднує ресторан з приватним будинком в мексиканському місті Сан-Луїс-Ріо-Колорадо. Вхід у нього сховали за ліжком у спальні.

Як зазначив в інтерв'ю Ассошіейтед прес експерт Імміграційної та митної поліції США Скотт Браун, останнім часом поліція фіксує зростання кількості тунелів для переправлення наркотиків через кордон, при тому що облаштування одного підземного ходу може коштувати сотні тисяч доларів.

"Тунелі - це дуже витратна справа, але їхня кількість збільшилася з тих пір, як стали більш жорсткими заходи безпеки на кордоні", - сказав Браун.

Останнім часом спецслужби США нерідко виявляють такі підземні ходи.

У 2016 році тунель довжиною 800 м знайшли в каліфорнійському місті Сан-Дієго. Місцева влада назвала його одним з найдовших наркотунелів, які будь-коли знаходили на кордоні з Мексикою.

Щомісяця прикордонна влада США повідомляє про величезні обсяги вилучених наркотичних речовин. Тільки в липні цього року на прикордонних пунктах по всій країні було вилучено 15 кг героїну, 10,8 кг кокаїну, 327 кг метамфетамінів і 1900 кг марихуани.

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