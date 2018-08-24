В Іспанії хочуть прибрати останки Франко з мавзолею

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Уряд Іспанії прийняв декрет про перепоховання фашистського диктатора Франсіско Франко.

Таке рішення прийняли після кількох десятиліть суперечок в суспільстві і у владних колах. Для набуття чинності документ повинен також отримати підтримку парламенту.

Франко поховали в Долині Полеглих - монументальному комплексі в 60 км від Мадрида, який будувався за наказом самого диктатора після закінчення громадянської війни 1936-39 років. В Долині поховані понад 34 тисяч людей з обох воюючих сторін.

Як заявила в п'ятницю віце-прем'єр уряду Іспанії Кармен Кальво, нинішнє місце поховання Франка "демонструє відсутність поваги до світу і жертв, які там поховані".

Документ вносить зміни в закон про історичну пам'ять, який був прийнятий в 2007 році і передбачав відмову від символів франкізму.

Прем'єр-міністр країни Педро Санчес, який прийшов до влади в червні цього року, раніше заявляв, що перепоховання Франко допоможе примирити іспанців в їхньому ставленні до минулого.

"Як повноцінна європейська демократія, Іспанія не може дозволяти символи, які розділяють іспанців", - говорив Санчес невдовзі після вступу на посаду прем'єра.

Він також відзначав, що такий мавзолей неможливо собі уявити в жодній іншій європейській країні, яка пережила фашистську диктатуру.

Як очікується, декрет про перепоховання Франко підтримає ліва партія Podemos і націоналістичні партії Каталонії і Країни Басків. Проти декрету збирається голосувати головна опозиційна сила країни - Народна партія Іспанії.

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Проти перепоховання виступають і нащадки Франко, які вже не раз заявляли, що не погодяться переносити його тіло у фамільний склеп в Галісії.

Уряд Санчеса також планує створити так звану "комісію правди", яка, зокрема, повинна зайнятися переобліком всіх поховань часів громадянської війни і створенням нової системи репарацій, які виплачуються нащадкам жертв конфлікту.

На місці Долини Полеглих влада планує створити антифашистський музей і пам'ятник примирення.

Спірний монумент

Комплекс Долина Полеглих побудували в 1940-59 роках, в його будівництві брали участь в тому числі політичні в'язні-республіканці.

Серед основних елементів меморіалу - величезний хрест, експланада і базиліка, вирубана в скелі.

Франко розпорядився поховати в Долині Полеглих як республіканських, так і франкістських військових, маючи намір створити символ примирення.

Однак багато хто називає меморіал пам'ятником диктатурі, оскільки в його центрі - могила самого диктатора, на якій щодня з'являються свіжі квіти, і коло якої часто збираються його послідовники і члени ультраправих організацій.

Навпроти могили Франко - поховання засновника "Іспанської Фаланги" Хосе Антоніо Прімо де Рівери.

У 2007 році в Іспанії був прийнятий закон про історичну пам'ять, згідно з яким Долину Полеглих передбачалося перетворити в меморіал жертвам франкізму, однак реалізацію цього документу припинили після втрати соціалістами парламентської більшості.

У 2013 році Соціалістична робітнича партія виступила з пропозицією перенести мавзолей Франко і могилу Прімо де Рівери з Долини Полеглих в інше місце.

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