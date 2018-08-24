З понеділка щодо Росії запрацюють "драконівські" санкції США. Що далі?

США з понеділка вводять нові санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням Сергія і Юлії Скрипаль у Великій Британії. На думку економістів, поки ці санкції не становлять загрози для російської економіки. На відміну від подальших обмежень, які готують в Вашингтоні.

Адміністрація президента США 24 серпня опублікувала офіційний документ, що описує нові санкції проти Росії. Вони набудуть чинності з понеділка, 27 серпня. Раніше про те, що санкції введуть, повідомляв Держдеп США.

Санкції вводять в два етапи в рамках закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю від 1991 року.

Цей пакет санкцій посольство Росії у Вашингтоні вже назвало "драконівським".

Економісти говорять про те, що ринки перед введенням санкцій поводились не дуже стабільно. Згідно з доповіддю банку Nordea, рубль через введення санкцій перебував в останні кілька днів під тиском.

Які санкції вводить США проти Росії?

На першому етапі США вводять санкції, які вже частково повторюють попередні. Наприклад, вводиться заборона на постачання товарів і послуг для оборонного сектора, а також технологій і товарів, які можуть використати для виробництва хімічної зброї.

Документ передбачає заборону на експорт товарів військової галузі. У цьому списку 21 група товарів, серед яких зброя, військова радіоелектроніка, реактивні двигуни, безпілотні апарати.

Також в рамках санкцій США забороняється надавати Росії фінансову допомогу.

У Росбанку раніше назвали санкції, які можуть бути введені на цьому етапі, технічними.

Цей пакет не несе суттєвих загроз для економіки і ринків, пишуть економісти "Уралсиба".

З США в Росію різних електроприладів і обладнання у 2017 році було введено на 752 млн доларів. Ще на 3,6 млрд було ввезено в Росію товарів і послуг за секретним кодом, тобто товарів і послуг, які можуть використати для оборонних потреб.

Санкції другого етапу

Відповідно до закону 1991 року, влада США може через три місяці ввести проти Росії більш жорсткі санкції. В "Уралсиб" прогнозують, що ці санкції "жорстко обмежать експорт з США до Росії і російський імпорт в США".

На другому етапі санкції можуть ввести в разі, якщо Росія не надасть гарантії, що більше не буде виробляти і використовувати хімічну зброю. Ще однією умовою є згода на допуск міжнародних спостерігачів на заводи. Якщо цього не буде, то США в кінці листопада можуть ввести такі санкції:

Заборона для американських банків на надання кредитів уряду Росії, якщо це не кредити на покупку продуктів харчування чи сільськогосподарської продукції

Практично повна заборона на взаємну торгівлю. Виняток становить експорт з США товарів сільськогосподарського сектора

Обмеження або заморожування дипломатичних відносин між США і урядом Росії

Заборона на авіаперельоти компаніям, які контролюються урядом країни. Під цю норму підпадає і лідер російського ринку - "Аерофлот". Влада США вже заявила, що не запроваджуватиме прямих санкцій проти компанії

За перші шість місяців цього року товарообіг між Росією і США склав 11,8 млрд доларів, а в 2017 році - 23 млрд доларів. Росія поставляє в США в основному нафту і нафтопродукти. Найбільша стаття постачання США в Росію - товари і послуги за секретним кодом.

На другому етапі у президента США буде можливість пом'якшити або навіть ще на три місяці відстрочити введення санкцій.

Чим відповість Росія?

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков вже заявив, що висунуті США умови в рамках санкцій по "справі Скрипалів" нездійсненні.

"Ці умови свідомо і навмисно сформульовані так, щоб їх не можна було виконати. І всі це прекрасно розуміють - і автори, і виконавці. Мета - показати, що США не терплять в світі ніяких зовнішньополітичних дій, які б не вписувалися в їхні уявлення про те, що правильно і що неправильно", - сказав він в інтерв'ю журналу "Міжнародне життя".

Міністр промисловості і торгівлі Денис Мантуров вже розповів, як влада Росії планує відповісти на санкції з боку США.

Він заявив, що компоненти для електроніки можуть імпортуватися з Азії. За його словами, ці ринки відкриті для Росії. Міністр також пообіцяв підтримувати підприємства, які постраждають від санкцій.

Пізніше Мантуров заявив, що російські військово-промислові компанії могли б уникнути обмежень, пов'язаних з санкціями, якщо б для розрахунків зі своїми іноземними клієнтами використовували національні валюти.

Санкції "з пекла"

Крім "драконівських санкцій" в США обговорюють ще "санкції з пекла". Йдеться про законопроект, який був внесений до Конгресу США групою сенаторів.

Цей документ пропонує більш жорсткий набір заходів: заборона на операції і заморожування активів в США семи російських банківських структур, включаючи "Сбербанк" і ВТБ, заборона на операції з російським держборгом та інше.

Головний економіст "Локоінвест" Кирило Тремасов в своєму блозі в Telegram написав, що прийняття цього законопроекту може стати критичним для ринків.

У вівторок в Сенаті США проходили слухання щодо чинних санкцій і можливості прийняття майбутніх санкцій. На думку Тремасова, ці слухання підвищили ймовірність того, що законопроект буде прийнятий.

У Nordea також відзначили, що американські сенатори висловили широку підтримку збільшенню тиску на Росію. За прогнозом банку, вірогідність посилювання санкцій в найближчі місяці буде тиснути на рубль.

При цьому у вівторок лідер більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл, який представляє Республіканську партію, заявив, що по цьому законопроекту навряд чи будуть голосувати найближчим часом. Він припустив, що законопроект розглянуть вже після виборів до Конгресу, які відбудуться 6 листопада.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.