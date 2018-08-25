За День незалежності - 39 обстрілів, 1 загиблий

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У штабі ООС повідомляють, що 24 серпня позиції українських військових на Донбасі зазнали 39 обстрілів. Один військовий загинув, четверо отримали поранення.

За повідомленням, бойовики застосовували заборонену Мінськими угодами важку зброю і вели "прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм".

"При загостренні ситуації, коли виникала загроза життю військовослужбовців, підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для подавлення вогневих засобів противника", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, загинув і один цивільний - 35-річний мешканець Врубівки. Цей населений пункт було обстріляно з боку непідконтрольних Києву територій з артилерійських систем 152 калібру. Там також пошкоджено будівлі та інфраструктуру.

Від ночі 25 серпня відбулося чотири обстріли.

22 серпня Тристороння контактна група на засіданні у Мінську домовилася про чергове перемир'я на Донбасі перед новим навчальним роком.

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