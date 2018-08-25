Венесуельська міграційна криза наближається до масштабів середземноморської

Копирайт изображения AFP Image caption Тисячі мігрантів із Венесуели зібралися на пропускному пункті на кордоні із Еквадором та Перу

Представники ООН застерігають, що Венесуела наближається до міграційної кризи, масштаби якої можна порівняти із кризою 2015 року у Середземномор'ї.

У той таки час сусідні країни намагаються стримати потік венесуельців, які втікають із країни через економічну ситуацію.

25 серпня Перу запроваджує більш жорсткі регуляції перетину кордону.

Напередодні суд скасував подібні обмеження, що їх раніше запровадив Еквадор.

Від 2014 понад два мільйони венесуельців залишили країну.

Вони намагаються втекти від економічної кризи, через яку в країні не вистачає харчів, ліків та інших життєво важливих товарів.

Нині потік мігрантів посилився через побоювання, що їх взагалі можуть не випустити з країни.

18-річний Джонатан Замбрано розповів агенції AFP, що він в дорозі вже п'ять днів, як і більшість з його попутників.

Лише за 24 серпня кордон через невеликий пропускний пункт Аквас Вердес на кордоні із Перу перетнули понад 2500 венесуельців. На більших прикордонних пунктах, таких, як Тумбес, потік мігрантів вимірюється тисячами.

Вони намагаються перетнути кордон до того, як у суботу набудуть чинності нові правила, згідно із якими вони повинні мати діючий паспорт. До цього часу венесуельці могли перетинати кордон із Перу лише за внутрішніми ідентифікаційними картками.

Подібні правила минулого тижня запровадив Еквадор. Проте у п'ятницю суд постановив, що ця вимога порушує регіональні угоди про свободу пересування.

'Важко допомогти'

Тим часом ставлення перуанців до переселенців з Венесуели погіршується.

"З одного боку, ми співчуваємо венесуельцям, але вони забирають роботу у перуанців. Важко допомогти більшій кількості людей", - розповіла AFP Джаннелла Ярамільо, яка є власницею крамнички одягу у прикордонному містечку.

Те саме каже і еквадорець Джерардо Гутієрес: "Пройдіть два квартали, і ви побачите 10 венесуельців. Ще два пройдіть - і ще 10 венесуельців. У бідній країні важко допомогти більшій кількості людей".

Джоел Міллмен, речник Міжнародної організації міграції, каже, що все це, разом із нещодавнім насильством на кордоні із Бразилією, є гострими ознаками того, що регіон потребує допомоги.

"Все це накопичується і може вилитися в кризу, подібну до тої, що ми бачили у Середземному морі. Просто важка ситуація може дуже швидко перетворитися на кризу, і ми повинні бути готовими", - заявив він.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріша збирається надіслати до країни спеціальну групу ООН, яка б координувала регіональні зусилля у кризовій ситуації з мігрантами.

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