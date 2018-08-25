Копирайт изображения Getty Images Image caption Джону Маккейну діагностували рак минулого літа

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн не продовжуватиме лікування раку мозку, - повідомила його родина.

У 81-річного Джона Маккейна виявили злоякісну пухлину мозку рік тому, під час операції з видалення тромбу над лівим оком. З того часу він проходив інтенсивне лікування.

Через це він був змушений залишити Вашингтон, але не залишив активну політичну діяльність.

"Минулого року сенатор Джон Маккейн поділився із американцями тим, що родина дізналася раніше: у нього діагностували агресивну гліобластому, і прогноз був невтішним, - йдеться у повідомленні родини політика. - За рік, що минув, Джон перевершив прогнози щодо тривалості його життя. Проте розвиток хвороби і безжалісний вік винесли свій вирок. Із звичайною витримкою він повідомив, що вирішив відмовитися від подальшого лікування".

Копирайт изображения Public Domain Image caption Джон Маккейн - курсант Військово-морської академії, близько 1954

Джона Маккейна обирали сенатором шість разів. У 2008 його було висунуто кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Син і онук адміралів, Джон Маккейн був пілотом під час В'єтнамської війни. Після того, як його літак підбили, він провів у полоні понад п'ять років. Каліцтва від тортур, яких він зазнав у полоні, залишилися з ним на все життя.

29 серпня йому має виповнитися 82 роки.

Маккейн і Трамп

Республіканець Джон Маккейн - один із найжорсткіших критиків президента-республіканця Дональда Трампа.

Напруження у їхніх відносинах почалося у 2015, коли під час виборчої кампанії Маккейн заявив, що Трамп "розбурхав божевільних" своїми заявами щодо мігрантів.

Пан Трамп у відповідь заявив, що Маккейна вважають героєм лише за те, що він був у полоні, і додав : "Я віддаю перевагу тим, хто не здався у полон".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час голосування щодо Obamacare на обличчі Маккейна ще був шрам від операції

Минулого літа, невдовзі після операції, Джон Маккейн взяв участь у важливому голосуванні щодо долі Obamacare - нової системи медичного страхування, запроваджену попередником Трампа - Бараком Обамою. Голос Маккейна став вирішальним у провалі голосування за запропонований Трампом законопроект, який скасовував Obamacare.

У своїх мемуарах, якій вишли друком у травні цього року, Маккейн написав: "Перш, ніж я піти, я хотів би побачити, як наша політика повертається до цілей і методів, які вирізняють нашу історію серед інших країн. Я хотів би, щоб ми повернулися до відчуття, що у нас більше схожого, ніж відмінностей".

Маккейн, Путін та Україна

Джон Маккейн також жорстко критикував російського президента Володимира Путіна і загалом політику Росії впродовж останніх років.

Він назвав Путіна більшою загрозою для міжнародної безпеки, ніж ІД.

Він був ініціатором і активним прибічником цілої низки законопроектів, які передбачали санкції проти Росії, зокрема, і через анексію Криму та роль у конфлікті на сході України.

Але його знаменитій фразі - "Коли я зазирнув в очі Путіна, то побачив там три літери: К, Г, Б", - вже понад 10 років.

У своїх спогадах він пише, що "мета Путіна - перемогти не того чи іншого кандидата або навіть партію, а здолати Захід цілком".

Джон Маккейн неодноразово закликав президента Обаму розпочати поставки летальної зброї до України. Але це зробив вже президент Трамп. Проте за роль у кампанії за надання летальної зброї Україні, Росія заборонила Джону Маккейну в'їзд до країни і запровадила персональні санкції проти нього.

В Україні Джона Маккейна було нагороджено орденом Свободи.

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