У Бельгії вилучили дві тонни кокаїну з логотипом партії Путіна
Федеральна поліція Бельгії підтвердила Російській службі Бі-бі-сі виявлення партії кокаїну, упакованого в пакунки з зображенням логотипу "Єдиної Росії": ведмедем та написом "Єдина Росія" російською мовою.
Кокаїн загальною вагою у дві тонни, розфасований у 1900 пакунків, виявили серед вантажу будівельних матеріалів на борту судна, яке прибуло в бельгійський порт Гент з Бразилії. Вартість такої партії наркотиків може сягати 100 млн євро.
У "Єдиній Росії" Російській службі Бі-бі-сі повідомили, що "з гумором поставилися до цієї новини".
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Бельгійське видання Het Laatste Nieuws повідомило, що наркотики вилучили в четвер і вже знищили.
"Це найбільше вилучення наркотиків в порту Гента. Це була кумедна та весела знахідка для наших співробітників. І злочинці-контрабандисти також втратили мільйонний прибуток", - заявив журналістам представник федеральної судової поліції у Східній Фландрії.
На відеозапис, який в інтернеті поширили декілька бельгійських телеканалів, звернуло увагу російське видання Радіо Свобода.
На відео офіційні представники бельгійської влади демонструють пакунки, загорнуті в целофан з паперовою обкладинкою, на якій зображені ведмідь у кольорах російського прапору і напис "Єдина Росія" кирилицею.
Прес-служба центрального комісаріату федеральної поліції Бельгії підтвердила Російській службі Бі-бі-сі автентичність відеозапису, але відмовилася повідомити деталі та прокоментувати хід розслідування.
Чому ведмідь?
У поліції Бельгії логотип не впізнали. "Зазвичай так позначають власний бренд виробника або тип наркотиків", - сказав газеті Het Laatste Niews представник поліції у відповідь на питання про ведмедя.
У прес-службі "Єдиної Росії" в Москві Бі-бі-сі заявили, що з гумором ставляться до того, що сталося в Генті.
Заступник секретаря генеральної ради "Єдиної Росії" Євген Ревенко написав у Facebook, що це ознака міжнародної популярності партії і що наркобарони використовували її логотип для маскування.
"Тепер й латиноамериканські наркобарони почули про існування партії "Єдина Росія" та навіть вирішили використати частину нашого логотипу для маскування чергової партії кокаїну - цього разу з Бразилії до Бельгії. А можливо, й просто сподобався триколор з нашим ведмедем", - зазначив пан Ревенко.
Кокаїновий скандал в російському посольстві
На початку цього року партію кокаїну вагою майже в 400 кг виявили в будівлі школи посольства Росії в Аргентині.
В ході спільної операції російських та аргентинських спецслужб вдалося зупинити постачання наркотиків через дипломатичні канали в Москву.
У справі про постачання кокаїну арештували шістьох людей. У липні з Німеччини в Росію екстрадували головного підозрюваного - російського підприємця Андрія Ковальчука, якого слідство вважає організатором злочинної схеми.
22 серпня 389 кг кокаїну, який знайшли в будівлі школи посольства Росії, знищили в крематорії в присутності міністра безпеки Аргентини Патрісії Буллріч та посла Росії в Буенос-Айресі Дмитра Феоктистова.