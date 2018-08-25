У Бельгії вилучили дві тонни кокаїну з логотипом партії Путіна

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Федеральна поліція Бельгії підтвердила Російській службі Бі-бі-сі виявлення партії кокаїну, упакованого в пакунки з зображенням логотипу "Єдиної Росії": ведмедем та написом "Єдина Росія" російською мовою.

Кокаїн загальною вагою у дві тонни, розфасований у 1900 пакунків, виявили серед вантажу будівельних матеріалів на борту судна, яке прибуло в бельгійський порт Гент з Бразилії. Вартість такої партії наркотиків може сягати 100 млн євро.

У "Єдиній Росії" Російській службі Бі-бі-сі повідомили, що "з гумором поставилися до цієї новини".

Бельгійське видання Het Laatste Nieuws повідомило, що наркотики вилучили в четвер і вже знищили.

"Це найбільше вилучення наркотиків в порту Гента. Це була кумедна та весела знахідка для наших співробітників. І злочинці-контрабандисти також втратили мільйонний прибуток", - заявив журналістам представник федеральної судової поліції у Східній Фландрії.

На відеозапис, який в інтернеті поширили декілька бельгійських телеканалів, звернуло увагу російське видання Радіо Свобода.

На відео офіційні представники бельгійської влади демонструють пакунки, загорнуті в целофан з паперовою обкладинкою, на якій зображені ведмідь у кольорах російського прапору і напис "Єдина Росія" кирилицею.

Прес-служба центрального комісаріату федеральної поліції Бельгії підтвердила Російській службі Бі-бі-сі автентичність відеозапису, але відмовилася повідомити деталі та прокоментувати хід розслідування.

Чому ведмідь?

У поліції Бельгії логотип не впізнали. "Зазвичай так позначають власний бренд виробника або тип наркотиків", - сказав газеті Het Laatste Niews представник поліції у відповідь на питання про ведмедя.

У прес-службі "Єдиної Росії" в Москві Бі-бі-сі заявили, що з гумором ставляться до того, що сталося в Генті.

Заступник секретаря генеральної ради "Єдиної Росії" Євген Ревенко написав у Facebook, що це ознака міжнародної популярності партії і що наркобарони використовували її логотип для маскування.

"Тепер й латиноамериканські наркобарони почули про існування партії "Єдина Росія" та навіть вирішили використати частину нашого логотипу для маскування чергової партії кокаїну - цього разу з Бразилії до Бельгії. А можливо, й просто сподобався триколор з нашим ведмедем", - зазначив пан Ревенко.

Копирайт изображения PATRICIA BULLRICH Image caption На початку року у будівлі школи посольства Росії в Аргентині знайшли 400 кг кокаїну, розфасованих в 16 великих сумок

Кокаїновий скандал в російському посольстві

На початку цього року партію кокаїну вагою майже в 400 кг виявили ​​в будівлі школи посольства Росії в Аргентині.

В ході спільної операції російських та аргентинських спецслужб вдалося зупинити постачання наркотиків через дипломатичні канали в Москву.

У справі про постачання кокаїну арештували шістьох людей. У липні з Німеччини в Росію екстрадували головного підозрюваного - російського підприємця Андрія Ковальчука, якого слідство вважає організатором злочинної схеми.

22 серпня 389 кг кокаїну, який знайшли в будівлі школи посольства Росії, знищили в крематорії в присутності міністра безпеки Аргентини Патрісії Буллріч та посла Росії в Буенос-Айресі Дмитра Феоктистова.