Українців попереджають про спеку і грози

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Грози і 30-градусна спека очікуються в Україні в найближчі дні, повідомляє Укргідрометцентр.

У найближчу добу, 27 серпня, погоду в Україні визначатиме сухе і жарке повітря, лише в західній частині країни буде прохолодно.

У західних та Житомирській областях місцями будуть короткочасні дощі, грози, на решті території буде суха погода.

На більшості територій України температура вдень 27-32 градусів, в західних областях - 19-24 градусів.

У Києві - без опадів, температура вночі 14-16 градусів, вдень 30-32 градусів.

За повідомленням Укргідрометцентру, 26 серпня у більшості західних областей грози, місцями сильні дощі, град та шквали 19-24 м/с.

У ДСНС попереджають, що 26-27 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Це попередження поширюється на всі регіони крім Волинської, Львівської та Закарпатської областей.

На 28 серпня синоптики прогнозують у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями короткочасний дощ, грози, в окремих районах шквали.

У Києві 28 серпня місцями короткочасний дощ, гроза.