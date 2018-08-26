Українців попереджають про спеку і грози
Грози і 30-градусна спека очікуються в Україні в найближчі дні, повідомляє Укргідрометцентр.
У найближчу добу, 27 серпня, погоду в Україні визначатиме сухе і жарке повітря, лише в західній частині країни буде прохолодно.
У західних та Житомирській областях місцями будуть короткочасні дощі, грози, на решті території буде суха погода.
На більшості територій України температура вдень 27-32 градусів, в західних областях - 19-24 градусів.
У Києві - без опадів, температура вночі 14-16 градусів, вдень 30-32 градусів.
За повідомленням Укргідрометцентру, 26 серпня у більшості західних областей грози, місцями сильні дощі, град та шквали 19-24 м/с.
У ДСНС попереджають, що 26-27 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Це попередження поширюється на всі регіони крім Волинської, Львівської та Закарпатської областей.
На 28 серпня синоптики прогнозують у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями короткочасний дощ, грози, в окремих районах шквали.
У Києві 28 серпня місцями короткочасний дощ, гроза.