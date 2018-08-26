Папа просить вибачення за сексуальне насильство в церкві

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Папа Римський Франциск попросив пробачення за сексуальне насильство над дітьми та знову заявив про своє бажання, щоб звершилось правосуддя.

Ніхто не може залишитись байдужими до розповідей про тих, хто "постраждав від сексуального насильства, чию невинність вкрали і у кого залишились шрами від болісних спогадах", йшлося у промові.

Понтифік заявив про це у містечку Нок під час другого дня своєї подорожі до Ірландії.

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Це перший візит папи римського до Ірландії за 39 років. Він співпав з часом з подією під назвою Всесвітня зустріч родин, яку католики проводять раз на три роки.

Зустріч із жертвами

Виступ Папи Франциска повторив послання, яке Понтифік направив цього тижня мільярду католикам у всьому світі. У ньому засуджувалися злочини, вчинені розбещувачами малолітніх, і приховування цього церквою.

Раніше прем'єр Ірландії Лео Варрадкар вимагав від Папи вжити заходів щодо церковників, які займалися розбещенням дітей та тримали це в таємниці.

У перший день поїздки Папа Франциск виголосив промову у Дублінському замку. Лідер католиків заявив, що йому соромно через нездатність Католицької церкви адекватно реагувати на злочини сексуального характеру з боку духовенства.

Копирайт изображения ВВС Image caption Понтифік виступив у храмі містечка Нок, зведеного на місці, де, за переказами, в 1879 році людям з'явилася Діва Марія, святий Йосип, Іоанн Богослов і сам Ісус Христос в образі Агнця Божого

Пізніше він познайомився з вісьмома людьми, які пережили сексуальне насильство.

Папа Франциск, звертаючись до прихожан у Ноку, заявив що "відкрита рана насилля", скоєного Римо - католицькою церквою, закликала його бути жорстким у прагненні до справедливості.

Копирайт изображения NIALL CARSON/PA Image caption Побачити Папу попри дощ у Нок прийшли тисячі людей

Він сказав, що у своїй молитві до Діви Марії, матері Ісуса, згадав усіх жертв усіх видів насильства, вчиненого членами церкви в Ірландії.

Чи це атака?

Тим часом колишній провідний церковник Ватикану закликав Папу піти у відставку. Архієпископ Карло Марія Вігано опублікував лист, у якому заявив, що Папа знав про звинувачення у сексуальному насильстві проти відомого у США кардинала МакКаррік а ще за п'ять років до його відставки. Архієпископ Вашингтонський, кардинал Теодор МакКаррік пішов у відставку нещодавно . Його звинувачують в сексуальному насильстві проти неповнолітнього.

Марія Вігано зазначив, що сам розповів Папі Франциску про звинувачення на адерсу МакКаррік ще у 2013 році. При цьому він не надав жодних письмових чи інших доказів щодо того, чи дійсно така розмова з Папою відбулась.

Ватикан не коментував ці заяви.

Кореспонденти кажуть, що терміни цього листа, публікація якого збіглась у часі зі знаковим візитом Папи до Ірландії, ставить питання про те, чи є це скоординованим нападом традиціоналістів католицької церкви, які протистоять Папі.