Під Балаклією горить сміттєзвалище: до боєприпасів 6 км

Копирайт изображения dsns.gov.ua

Поблизу міста Балаклія на Харківщині горить 1,5 га сміттєзвалища, повідомили у ДСНС.

"Сміттєзвалище розташоване поза містом, за 6-7 км від складів з боєприпасами. Це навіть інша сторона міста", - розповів ВВС News Україна прес-секретар ДСНС Харківської області Ігор Лупанін.

За словами пана Лупаніна, горить несанкціоноване сміттєзвалище, вогонь за його межі не виходить.

Станом на 17:00 пожежу вдалося локалізувати, запевнив пан Лупанін.

Почалась пожежа близько 12:00 в неділю. Спочатку вогонь захопив частину лісосмуги та загрожував розповсюдитись на міське сміттєзвалище, розташоване поруч.

Копирайт изображения dsns.gov.ua

Пожежу гасять дев'ять підрозділів ДСНС з місцевого та сусідніх районів.

Під вечір задіяли гелікоптер Мі-8. З нього на сміттєзвалище сім разів скинули воду.

Постраждалих немає, повідомили у ДСНС.

Поблизу міста Балаклія розташовано 65-й арсенал Міноборони з боєприпасами, які вже кілька разів вибухали.

Копирайт изображения EPA Image caption У 2017 році пожежа під Балаклією мала величезні масштаби

У березні 2017 року на складі боєприпасів сталася масштабна пожежа, що призвела до вибухів багатьох боєприпасів.

Тоді одна жінка загинула, ще одна отримала поранення, а з Балаклії та найближчих сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

Причиною тієї пожежі, як заявляли у Міноборони, стала диверсія. Ще одна пожежа сталася у квтні 2018 року. Тоді почали вибухати боєприпаси, які залишилися після торішньої пожежі.

Хочете отримувати найцікавіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.