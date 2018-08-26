Під Балаклією горить сміттєзвалище: до боєприпасів 6 км
Поблизу міста Балаклія на Харківщині горить 1,5 га сміттєзвалища, повідомили у ДСНС.
"Сміттєзвалище розташоване поза містом, за 6-7 км від складів з боєприпасами. Це навіть інша сторона міста", - розповів ВВС News Україна прес-секретар ДСНС Харківської області Ігор Лупанін.
За словами пана Лупаніна, горить несанкціоноване сміттєзвалище, вогонь за його межі не виходить.
Станом на 17:00 пожежу вдалося локалізувати, запевнив пан Лупанін.
Почалась пожежа близько 12:00 в неділю. Спочатку вогонь захопив частину лісосмуги та загрожував розповсюдитись на міське сміттєзвалище, розташоване поруч.
Пожежу гасять дев'ять підрозділів ДСНС з місцевого та сусідніх районів.
Під вечір задіяли гелікоптер Мі-8. З нього на сміттєзвалище сім разів скинули воду.
Постраждалих немає, повідомили у ДСНС.
Поблизу міста Балаклія розташовано 65-й арсенал Міноборони з боєприпасами, які вже кілька разів вибухали.
У березні 2017 року на складі боєприпасів сталася масштабна пожежа, що призвела до вибухів багатьох боєприпасів.
Тоді одна жінка загинула, ще одна отримала поранення, а з Балаклії та найближчих сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.
Причиною тієї пожежі, як заявляли у Міноборони, стала диверсія. Ще одна пожежа сталася у квтні 2018 року. Тоді почали вибухати боєприпаси, які залишилися після торішньої пожежі.
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