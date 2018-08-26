На Донбасі через міни загинули двоє, поранені четверо

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На Луганському напрямку сталися два підриви мін, загинули двоє українських бійців, поранені - четверо, повідомив штаб Операції об'єднаних сил.

Один з вибухів стався через особисту необережність, заявили у штабі. В результаті - двоє військових загинули, двоє отримали травми.

Через цей випадок проводять перевірку.

Також в одній з бригад двоє військових були травмовані, коли перевіряли мінно-вибухові загородження.

За минулу добу бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових.

Стріляли з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріл потрапили позиції військових у районах населених пунктів Луганське, Південне, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове та Лебединське.

"У всіх випадках командири підрозділів приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл", - заявили у штабі ООС.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.

"Повернеться кожен клаптик"

26 серпня на Донбас поїхав президент Петро Порошенко. Звідти він звернувся до українців, які перебувають на окупованій частині і заявив, що "український прапор, український герб, влада Української держави, точно повернеться на кожен клаптик окупованої землі".

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На Донбасі президент провів зустріч з 80-ма керівниками дипломатичних представництв України.

Він заявив про важливість залучення міжнародної гуманітарної допомоги для відновлення регіону і розповів, що декілька разів обговорював з лідерами Європейського Союзу програму встановлення окремими країнами своєрідного патронату над містами і селищами Донбасу.

"Нехай Німеччина візьме відповідальність за Краматорськ, нехай Греція - за Маріуполь, нехай Велика Британія - за Волноваху. Нехай інші країни візьмуть Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївку", - зазначив Петро Порошенко.