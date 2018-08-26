Премію імені Стуса отримав єпископ Борис Ґудзяк
Єпископ Української греко-католицької церкви Борис Ґудзяк отримав премію імені Василя Стуса за 2018 рік. Про це повідомляє Український осередок міжнародного ПЕН-клубу, який присуджує премію.
Під час церемонії відзначили роль і вплив Бориса Ґудзяка у створенні Українського католицького університету, який він зараз очолює.
Премію імені Василя Стуса щороку присуджують літераторам, митцям, режисерам за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.
"Стус — жива історія і позиція, його премія — виклик і обов'язок. Це наш час і, на жаль, наші дилеми. Особливо зараз, коли за полярним колом карається Олег Сенцов, перейшовши ще одну нелюдську відмітку болю і страждань - сто днів голодування", - заявив під час свого виступу отець Ґудзяк.
Лауреатами премії були Сергій Жадан, Марія Бурмака, Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Іван Світличний.
Премію імені Василя Стуса заснувала у 1989 році Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. З 2016 року премію вручає український осередок міжнародного ПЕН-клубу. Клуб створив журі, положення про премію та відзнаку.
Кандидатів на премію висуває журі у складі:
- Мирослав Маринович - голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінкської групи;
- Боґуміла Бердиховська - публіцистка, керівник департаменту стипендій Національного центру культури у Варшаві;
- Оля Гнатюк - дослідниця, професор НаУКМА та Варшавського університету
- Андрій Курков - український письменник;
- Юрко Прохасько - есеїст, перекладач;
- Олександр Саврук - декан Києво-Могилянської Бізнес Школи
- Елеонора Соловей - літератературознавець;
- Дмитро Стус - директор Музею ім. Шевченка;
- Леонід Фінберг - головний редактор видавництва "Дух і Літера", громадський діяч
- Секретар Премії імені Василя Стуса - Анастасія Негруцька