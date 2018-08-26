Стрілянина у Флориді: загинули кілька людей

  • 26 серпня 2018
Гарячі новини

У місті Джексонвілл, що в американському штаті Флорида, сталася масова стрілянина в одному з розважальних комплексів.

Поліція заявила про кількох вбитих, а також поранених.

Можливий нападник загинув на місці злочину.

Новина оновлюється.