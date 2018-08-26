Стрілянина у Флориді: загинули кілька людей
- 26 серпня 2018
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У місті Джексонвілл, що в американському штаті Флорида, сталася масова стрілянина в одному з розважальних комплексів.
Поліція заявила про кількох вбитих, а також поранених.
Можливий нападник загинув на місці злочину.
Пропустити Twitter допис , автор: @JSOPIO
Multiple fatalities at the scene, many transported. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 серпня 2018 р.
Кінець Twitter допису , автор: @JSOPIO
Новина оновлюється.