У Німеччині евакуювали місто через бомбу

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Жителів німецького міста Людвігсгафен-на-Рейні евакуювали через знайдену бомбу часів Другої світової війни.

Протягом шести годин спеціалісти намагалися знешкодити знахідку, яку виявили минулого тижня.

Авіабомбу вагою 500 кг помітив місцевий будівельник.

Через це з міста евакуювали близько 18,5 тисяч людей.

У Німеччині досі знаходять бомби часів війни.

Міська влада опублікувала фотографію знахідки у Twitter.

У вересні 2017 року у Франкфурті-на-Майні евакуювали 70 тисяч людей після того, як у місті виявили британську бомбу часів Другої світової війни.

А у квітні в Берліні евакуювали головний залізничний вокзал після виявлення будівельниками бомби вагою 500 кг.

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