У Німеччині евакуювали місто через бомбу
Жителів німецького міста Людвігсгафен-на-Рейні евакуювали через знайдену бомбу часів Другої світової війни.
Протягом шести годин спеціалісти намагалися знешкодити знахідку, яку виявили минулого тижня.
Авіабомбу вагою 500 кг помітив місцевий будівельник.
Через це з міста евакуювали близько 18,5 тисяч людей.
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У Німеччині досі знаходять бомби часів війни.
Міська влада опублікувала фотографію знахідки у Twitter.
У вересні 2017 року у Франкфурті-на-Майні евакуювали 70 тисяч людей після того, як у місті виявили британську бомбу часів Другої світової війни.
А у квітні в Берліні евакуювали головний залізничний вокзал після виявлення будівельниками бомби вагою 500 кг.
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