Зсуви ґрунту на Франківщині: п'ять сіл відрізані від доріг

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На Івано-Франківщині одразу кілька сіл лишилися без транспортного сполучення через зсуви ґрунту.

За даними обласної адміністрації, всю неділю, 26 серпня, на території Верховинського району був дощ. Через це там стався зсув ґрунту та каміння на дорогу "Ільці-Буркут".

За даними рятувальників, туристи там не постраждали.

"З метою недопущення жертв працівниками поліції перекрито проїзд для транспортних засобів, в зв'язку з чим припинено автомобільне сполучення з села Бистрець (372 жителі), села Дземброня (128 жителів), села Топільче (205 жителів), села Зелене (796 жителів) та села Явірник (293 жителі)", - повідомили в ОДА.

У ДСНС області BBC News Україна повідомили, що на місці працюють рятувальники.

"Зранку 27 серпня для ліквідації зсуву ґрунту на автомобільній дорозі місцевого значення в селі Красник Верховинського району виїхала дорожньо-експлуатаційна дільниця у складі п'яти одиниць техніки і семи чоловік", - повідомила керівник прес-служби Світлана Бабушкіна.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Краєвид з вершини гори Піп Іван Мармароський у Карпатських горах

У ДСНС також розповіли про інший інцидент в області.

"У Косівському районі вночі люди намагалися переїхати річку автомобілем, він перекинувся у воду і виникла потреба в рятувальниках", - сказала представник ДСНС.

За її словами, двом людям надали допомогу, а один чоловік загинув. В понеділок його тіло знайшли у річці та підняли на поверхню.

В цій місцевості, де панувала негода, розташований прикордонний підрозділ.

За словами речника Держприкордонслужби України Олега Слободяна, зсуви ґрунту ніяк не позначилися на охороні ділянки рубежів з Румунією.

"На лінії кордону ніяких зсувів ґрунту не зафіксовано", - повідомив BBC News Україна речник відомства Олег Слободян.

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