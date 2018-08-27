Uber візьметься за велосипеди і самокати

Копирайт изображения AFP Image caption Uber активно інвестує у компанії, що займаються прокатом велосипедів

В керівництві Uber заявили, що приділятимуть більше уваги розвитку бізнесу, пов'язаного із велосипедами та електроскутерами. Хоча наразі він менш прибутковий, ніж автомобільний, в довгостроковій перспективі саме за ним майбутнє, кажуть у компанії.

Про нові пріоритети компанії розповів гендиректор Uber Дара Хосровшахі. За його словами, вже дуже скоро індивідуальні види транспорту для коротких поїздок стануть найбільш популярними способами пересування великими містами.

"У годину пік дуже неефективно використовувати купу металу вагою в тонну - і все заради того, аби перевезти одну людину через десять кварталів", - каже Хосровшахі в інтерв'ю The Financial Times.

"Якщо говорити про короткострокову перспективу, для нас це програш у фінансовому плані, але стратегічно - це саме те, куди ми хочемо рухатися", - додав гендиректор Uber.

Лише протягом останнього року американська компанія інвестувала кошти одразу у декілька велосипедних фірм.

Сервіс прокату велосипедів Jump, яким володіє Uber, вже успішно працює у кількох американських містах, зокрема у Нью-Йорку та Вашингтоні. Незабаром Jump запрацює і у Європі: очікується, що першим містом, де з'явиться сервіс, стане Берлін.

Копирайт изображения Jump Bikes

Також Uber активно співпрацює з компанією Line, що здає в оренду електросамокати.

За словами Дари Хосровшахі, на одній велосипедній поїздці Uber зароблятиме набагато менше грошей, ніж на такій самій автомобільній, але дохідність буде забезпечуватися за рахунок більшої кількості коротких велосипедних подорожей.

Важкі часи для Uber

Минулого року збитки Uber склали приблизно $4,5 мільярди. Хоча доходи від автомобільного бізнесу зростають, значні кошти йдуть на запуск нових сервісів.

Проблемою є і регуляторний тиск на компанію, який намагаються запровадити у окремих країнах та містах.

Цього місяця тимчасове обмеження на отримання ліцензій для водіїв ввели у Нью-Йорку. Мер Лондона Садік Хан нещодавно заявляв про плани запровадити аналогічні заходи у британській столиці.

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